ضارب پرستار یاسوجی به 2 سال حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین استخر با اعلام اینکه حکم پرونده پرستار آسیب دیده یاسوجی صادر شده است، افزود: شعبه 101 دادگاه عمومی- جزایی شهرستان یاسوج با تشکیل جلسه رسمی به پرونده عبدالوهاب دانش نیا پرستار یاسوجی که شهریور امسال بر اثر حمله همراه بیمار با پنجه بوکس چشم چپش را از دست داد، با حضور نمایندگان حقوقی سازمان نظام پرستاری و بیمارستان شهید بهشتی یاسوج رسیدگی و حکم پرونده را ظرف یک ماه صادر کرد.

وی با بیان اینکه متهم پرونده به نام س. الف به جرم ایراد ضرب و جرح عمدی آقای عبدالوهاب دانش نیا و اخلال در نظم عمومی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بازداشت شده بود، افزود: دادگاه جرم متهم را پس از بررسی پرونده محرز تشخیص داد و حکم را به استناد مواد 2، 294، 367، 457، 614 و 618 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص از باب جنبه خصوصی ایراد ضرب و جرح عمدی متهم را به پرداخت 65 درصد دیه چشم چپ بابت ضربه ای که توسط متهم باعث نابینایی چشم شاکی شده و 15 درصد ارزش دیه کامل انسان بابت نقص زیبایی به علت تخریب شدید نسج کره چشم که منجر به تخلیه چشم شده، محکوم کرده است.

مشاور حقوقی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: از حیث جنبه عمومی جرم نیز متهم به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم شده و از باب اتهام اخلال در نظم عمومی بیمارستان نیز به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری با رعایت موازین شرعی و قانونی محکوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه حکم این پرونده را با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش بدوی هیئت انتظامی، اظهارات و شکایت نماینده حقوقی بیمارستان شهید بهشتی، گواهی شاهدان در مرجع انتظامی، شکایت شاکی، وکیل وی و نماینده بیمارستان، شهادت شهود در دادسرا، نظریه پزشکی قانونی و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی مرکز استان، کیفرخواست صادره از دادسرا، اقرار صریح و واضح متهم در جلسه دادرسی دادگاه و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده صادر شده و نسخه رونوشت آن برای اینجانب به عنوان وکیل شاکی و نماینده حقوقی سازمان نظام پرستاری ارسال شده است.

استخر با تاکید بر پیگیریهای جدی سازمان نظام پرستاری درباره این پرونده، افزود: این پرونده از دادسرا با صدور کیفرخواست دادستان با دو اتهام اخلال در نظم عمومی (بیمارستان) و ضرب و جرح عمدی برای رسیدگی به دادگاه یاسوج ارسال شد و در جلسه رسیدگی به پرونده اینجانب با وکالت از سوی آقای دانش نیا و به نمایندگی از سازمان نظام پرستاری لایحه و شکایت خود را به طور کامل به محضر دادگاه ارائه دادم و با توجه به حساسیت این پرونده و جریحه دار شدن افکار عمومی، اشد مجازات برای متهم را خواستار شدم.

مشاور حقوقی سازمان نظام پرستاری با یادآوری اینکه متهم این پرونده از حدود 6 ماه گذشته تاکنون در بازداشت موقت به سر می برد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که این جرم در روحیه پرستاران تاثیر منفی داشت و افکار عمومی جامعه را جریحه دار کرد، ما با نظر مستقیم رئیس کل سازمان نظام پرستاری تمام تلاش خود را برای محکومیت متهم از حیث جنبه عمومی جرم صرفنظر از پیگیری جنبه خصوصی جرم و زیان وارد شده به پرستار، انجام دادیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم هیچ گاه شاهد بروز چنین اتفاقاتی در حوزه پرستاری نباشیم. اما سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده پرستاران همواره به طور جدی پیگیر احقاق حقوق پرستاران است و از تمام ظرفیتهای حقوقی خود در این زمینه بهره می گیرد.