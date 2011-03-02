تیم دانشجویی واحد زنجان رکورد کشوری سازه های ماکارونی را شکست

سید امیر حسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در این مسابقات تیمهای قدرتمند دانشجویی در عرصه سازه شرکت کردند، افزود: در این دوره از مسابقات 95 تیم- سازه شرکت کرده و هیچ سهمیه ای برای استان یا تیم - سازه خاصی در نظر گرفته نشده است.



وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 10 تیم توانستند در چهار آیتم ذکر شده صاحب عنوان شوند، ابراز کرد: در آیتم سنگین، تیم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در رتبه های اول تا سوم، در آیتم هدفمند دانشگاه بوعلی سینای همدان، دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی موفق به کسب عناوین اول تا سوم، در آیتم راندمانی دانشگاه دولتی شهرضای اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر و دانشگاه آزاد اسلامی کرج رتبه های اول تا سوم و در آیتم زیبا سازی از میان سه تیم شرکت کننده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان موفق به کسب عنوان اول شد.



بهشتی از شرکت 11 تیم-سازه از دانشگاه آزاد واحد زنجان در این دوره از مسابقات کشوری سازه های ماکارونی خبر داد و افزود: دانشگاه آزاد زنجان تاکنون رکوردهای قابل توجهی را در سطح کشور به ثبت رسانده است و ارتقای رکورد در واحد زنجان این دوره از 248 کیلوگرم در دوره قبل به 355 کیلوگرم رکورد جدیدی است که امیدواریم در دوره های بعدی بتوانیم به رکورد 410 کیلوگرم جهانی نزدیک شویم.



رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد زنجان با بیان اینکه مسابقات سازه های ماکارونی از جمله مسابقات فانتزی و جذاب برای شرکت کنندگان و حاضرین است، اظهار داشت: این گونه مسابقات طرفداران زیادی در بین دانشجویان دارد.

اولین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشجویان کشور به مدت 3 روز با حضور 95 تیم-سازه از 14 استان کشور و در قالب 48 تیم دانشجویی در 4 آیتم سنگین، هدفمند، راندمانی و زیباسازی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد و تیم دانشجویی واحد زنجان با ثبت 355 کیلوگرم رکورد کشوری سازه های ماکارونی را شکست.