مجلس پاسخ گزنده به تحرکات آمریکا می دهد/ گزارش 25 بهمن سخن ملت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پس از قرائت کمیته ویژه بررسی غائله اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی 25 بهمن ماه با تشکر از کمیته ویژه بررسی این موضوع و اسنادی که این کمیته مطرح کرده است گفت: انتظار می رود که دستگاه های مزبور با دقت و قاطعیت به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کنند.

وی این گزارش را سخن ملت دانست و افزود: نمایندگان ملت برای صیانت از حقوق ملت نظر خود را در صحن علنی مجلس اعلام کردند و مسئله امروز منافع ملت است و آقایان باید توجه کنند که مجلس بر سر منافع ملت ایستادگی خواهد کرد و نمی گذارد با دستاویز قرار دادن برخی امور منافع ملت قربانی شود.

لاریجانی ادامه داد: ایالات متحده نیز بداند خانه ملت با چشم باز تحرکات آنان را رصد می کند و اجازه بازیگری کودکانه و کور به آنان نمی دهد.

رئیس مجلس گفت: ما می دانیم سخنان سبک رئیس جمهور و سایر مسئولان ایالات متحده آمریکا از سر در تنگنا قرار گرفتن در مقابل اراده ملت های منطقه است که با بغض نسبت به اراده مستقل و قوی ملت ایران به سرفه افتاده اند.

لاریجانی افزود: آمریکا باید توجه کند بازیگری با منافع ملت ایران از منظر مجلس شورای اسلامی امری سرسری و بزن در رویی تلقی نمی شود و پاسخ این قاطع و گزنده خواهد بود.

وی تاکید کرد: گزارش مجلس درباره غائله 25 بهمن راهنمای عملی است برای دستگاه های اجرایی کشور خواهد بود که با دقت این موضوع را پیگیری کنند.