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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۹

لاریجانی:

مجلس پاسخ گزنده به تحرکات آمریکا می دهد/ گزارش 25 بهمن سخن ملت است

مجلس پاسخ گزنده به تحرکات آمریکا می دهد/ گزارش 25 بهمن سخن ملت است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به غائله 25 بهمن ماه و تحرکات کودکانه آمریکا گفت: آمریکا باید بداند بازیگری با منافع ملت ایران از منظر مجلس شورای اسلامی امری سرسری و بزن در رویی تلقی نمی شود و پاسخ آن، قاطع و گزنده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پس از قرائت کمیته ویژه بررسی غائله اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی 25 بهمن ماه با تشکر از کمیته ویژه بررسی این موضوع و اسنادی که این کمیته مطرح کرده است گفت: انتظار می رود که دستگاه های مزبور با دقت و قاطعیت به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کنند.

وی این گزارش را سخن ملت دانست و افزود: نمایندگان ملت برای صیانت از حقوق ملت نظر خود را در صحن علنی مجلس اعلام کردند و مسئله امروز منافع ملت است و آقایان باید توجه کنند که مجلس بر سر منافع ملت ایستادگی خواهد کرد و نمی گذارد با دستاویز قرار دادن برخی امور منافع ملت قربانی شود.

لاریجانی ادامه داد: ایالات متحده نیز بداند خانه ملت با چشم باز تحرکات آنان را رصد می کند و اجازه بازیگری کودکانه و کور به آنان نمی دهد.

رئیس مجلس گفت: ما می دانیم سخنان سبک رئیس جمهور و سایر مسئولان ایالات متحده آمریکا از سر در تنگنا قرار گرفتن در مقابل اراده ملت های منطقه است که با بغض نسبت به اراده مستقل و قوی ملت ایران به سرفه افتاده اند.

لاریجانی افزود: آمریکا باید توجه کند بازیگری با منافع ملت ایران از منظر مجلس شورای اسلامی امری سرسری و بزن در رویی تلقی نمی شود و پاسخ این قاطع و گزنده خواهد بود.

وی تاکید کرد: گزارش مجلس درباره غائله 25 بهمن راهنمای عملی است برای دستگاه های اجرایی کشور خواهد بود که با دقت این موضوع را پیگیری کنند.

کد مطلب 1265054

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