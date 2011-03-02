نباید استخدامهای فامیلی در ادارات ایلام صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: در صورت مشاهده استخدام های فامیلی در سطح ادارات استان بشدت برخورد می کنم .

وی اظهار داشت: فرصتهای شغلی در ادارات باید بصورت برابر توزیع شوند چرا که معنایی ندارد که مدیران افراد آشنا و فامیل خود را استخدام کنند .

وی افزود: فرزند یک روستایی چه گناهی کرده که اگر در محدوده زندگی او شرکتی ایجاد نشده است و اگر هم شایستگی داشته باشد باید در پشت این رویه زشت و ناپسند فامیلی بماند .

وی تصریح کرد: در سال آینده اگر این پدیده نامبارک را مشاهده کنم، اطلاعات این گونه مدیران را به مردم اعلام می کنم .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه هیچ مدیری از استانداری نیز حق معرفی کسی را برای شغل ندارد، گفت: مدیران ادارات نیز حق ندارند به نام و سفارش مدیران و معاونین استانداری در زمینه استخدام توجه کنند .

اعلایی ادامه داد: باید همه کمک کنند تا ضوابط و عدالت در خصوص اشتغال برابر برای کلیه شهروندان مهیا شود .

وی خاطر نشان کرد: منابع مختص به همه است و نباید بعضی از مردم که دسترسی به مدیران ندارند از ورود قانونی به ادارات محروم شوند .

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه باید نگاه جامع و برنامه ای بر کلیه فعالیتهای دستگاه ها حاکم شود، افزود: حوزه اشتغال و سرمایه گذاری، نیازمند همکاریهای عالمانه و کارشناسانه منطبق با استعدادهای بومی منطقه است.

وی خطاب به مدیران بانکها نیز اظهار داشت: مدیران استانی تا جایی که اختیار قانونی دارند از فرصتها، برای گره گشائی از مشکلات مردم اقدام کنند.

وی گفت: مرکز مدیریت جامع اشتغال و سرمایه گذاری در استان بخوبی فرصت امکان سنجی ایجاد پروژه ها را می تواند در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز باید حتماً در این مرکز فعال شوند .

وی تأکید کرد: موضوع اشتغال بحث جامعی است و نباید تصور کنیم که تنها دولت موظف است افراد را شاغل کند، بلکه باید بسترها در همه زمینه های مختلف برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار فراهم شود .

استاندار ایلام با تذکر این موضوع که در جلسات شورایی باید ایده های مختلف بگونه ای طراحی شود که ناظر به گفتگوی دو نفره نشود، بیان کرد: مباحث باید بصورت کارشناسی شده و با پرهیز از بخشی نگری طرح شود تا پس از تصویب اجرایی شود .

وی با اعلام این مطلب که در سال آینده برای حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برنامه و نگاه جامع عملیاتی داریم، اظهار داشت: ایجاد و تقویت چرخه اقتصادی، تولید و فراهم کردن استفاده مناسب از تأمین اجتماعی از اولویت های کاری مدیریت استان است .

وی خبر داد: برای سال آینده 10 برنامه اساسی و راهبردی در حوزه های مختلف طراحی شده که در قالب بسته های فرهنگی، اشتغال و .... اجرایی می شوند .

این مسئول اضافه کرد: بحث سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان نیازمند یک حرکت همگانی است .

وی بیان کرد: در سال 89 نزدیک به دو میلیون شغل در کشور ایجاد شده که از این تعداد حدود 12 هزار نفر مربوط به استان ایلام است.

وی یکی از رویکردهای جدی دولت دهم در سال 90 را تحقق ایجاد شغل بیش از سال 89 عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که در پایان دولت دهم ریشه بیکاری در کشور خشکانده شود یا به حداقل برسد .

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 21 طرح با مبلغ هشت میلیارد تومان در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات به تصویب رسید و همچنین 33 طرح دیگر به مبلغ بیش از 10 میلیارد تومان نیز به منظور تسهیلات به بانکهای عامل مصوب و ارسال شد.