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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

با برپائی تظاهرات؛

معترضین ارمنی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند

معترضین ارمنی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند

ده ها هزار نفر از مخالفان دولت ارمنستان دیروز با برپائی تظاهراتی در ایروان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لئون ترپتروسیان" رئیس جمهور سابق ارمنستان که رهبری تظاهرات روز گذشته را بر عهده داشت گفت: ما آماده مذاکره با مسئولان هستیم البته این مذاکرات فقط در یک موضوع خواهد بود و آن انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.

ترپتروسیان همچنین خواستار انجام تحقیقات بین المللی در ارمنستان و آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شد.

در پی تظاهرات دیروز، دولت با اعلام وضعیت فوق العاده در ایروان اقدام به مستقر کردن نیروهای امنیتی در شهر کرد و تظاهرات کنندگان را متهم به تلاش برای سرنگونی دولت نمود.

تظاهرات دیروز در سومین سالگرد تظاهرات سال 2008 که در طی آن دو نفر کشته شدند انجام شد. تظاهرات سال 2008 در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی "سرژ سرکسیان" شد برگزار شده بود.

کد مطلب 1265057

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