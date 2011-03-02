حقوق بشر و دموکراسی ابزار غرب برای فریب مردم دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدجعفر علمی در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات اخیر منطقه با بیان اینکه جهان اسلام امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد ابرازداشت: جهان اسلام امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و شاهد قیامهای متعدد هستیم که مردم کشورهای عربی به صورت خودجوش آن را آغاز کرده‌اند.



وی با اشاره به تحلیل‌های غرب در مورد این انقلاب‌ها اضافه کرد: مردم این کشور‌ها به صورت خودجوش به مقابله با نظامهای دیکتاتوری مورد حمایت ابرقدرت‌ها پرداخته‌اند و این موضوع جای تعارف ندارد.



دموکراسی؛ سلاح آمریکا برای فریب مردم



علمی با توجه به شعارهای عوامفریبانه آمریکا و غرب و برخورد دوگانه آن‌ها در مسایلی مانند دموکراسی و حقوق بشر و... خاطرنشان کرد: این‌ها که از حقوق بشر و دموکراسی دم می‌زنند امروز در مقابل انتخاب ملتهای منطقه ایستاده‌اند؛ آن‌ها اعتقادی به این مسایل ندارند و حقوق بشر و دموکراسی سلاح و ابزار در دست آن‌ها برای کلاه گذاشتن بر سر مردم دنیا و فریب آنان است.



دبیر جشنواره بین المللی شیخ طوسی ادامه داد: غرب از فردی مانند علی عبدالله صالح در یمن که 40 سال است بر مردم مسلمان این کشور حکمرانی می‌کند و خودش هم اعتراف کرده از قدرت خسته شده اما با این حال غرب و آمریکا از او حمایت می‌کنند.



وی با اشاره به سرمایه گذاری اقتصادی سعودی‌ها در آمریکا با بیان اینکه نزدیک به 30 درصد از ثروت دنیا در آمریکا تولید می‌شود، ابرازداشت: آمریکایی‌ها 60 سال است دستشان در دست سعودی‌ها است و 7 درصد از ثروت تولیدی آمریکا در دست سعودی‌ها است و با این وجود مردم عربستان در وضع رقت باری زندگی می‌کنند.



ابعاد نظری و عملی بیداری اسلامی تبیین شود



وی با بیان اینکه بیداری اسلامی به صورت گسترده در جهان اسلام رخ داده است تاکید کرد: بررسی ابعاد نظری وعملی بیداری اسلامی، تاریخچه بیداری اسلامی وتاثیراتی که از قرآن، سنت وسیره ائمه پذیرفته به خصوص بررسی تاریخ بیداری اسلامی در 100 ساله اخیر موضوع بسیار مهمی است لذا جامعة المصطفی برای تبیین و بررسی این موضوع عنوان چهاردهمین جشنواره شیخ طوسی را که سال آینده برگزار می‌شود به بیداری اسلامی اختصاص داده است.



معاون پژوهش جامعة المصطفی العالمیه اظهارداشت: بررسی ابعاد عملی بیداری اسلامی از آن حهت بسیار حایز اهمیت است که کشورهای اسلامی امروز نیازمند الگوهستند و اگر ما الگوی مناسبی برای آن‌ها عرضه نکنیم دیگران الگوهای خود را به آن‌ها قالب خواهند کرد.



ارایه الگو؛ مهم‌ترین مسئله در بیداری اسلامی است



علمی خاطرنشان کرد: آینده بیداری اسلامی باید براساس سه محور عقلانیت که ویژگی دین اسلام است، ایمان به معنویت و غیب و عدالت و در راستای ارایه الگوی توسعه و پیشرفت ایجاد شود.



وی با تاکید بر اینکه ارایه الگو مهم‌ترین مسئله در بیداری اسلامی است اضافه کرد: وضعیت امروزی که برای جمهوری اسلامی در سطح منطقه ایجاد شده بی‌نظیر است و چنین وضعیتی هرگز برای ایران در سطح بین الملل وجود نداشته است؛ ایران امروز در اوج قدرت داخلی و بین المللی است و از طرفی عرصه گسترده‌ای در منطقه فرار روی نظام ما است و باید از این فرصت پیش آمده به خوبی بهره ببریم.



حضور مقام معظم رهبری در قم ارتقاء دهنده جایگاه ایران درجهان است



وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با اشاره به سفر چندی قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر قم با توجه به جایگاه بین المللی این شهر تصریح کرد: هر قدر حضور ایشان در این شهر بیشتر باشد به نفع قم و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی است‌‌ همان طور که سفر اخیر ایشان دارای دستاوردهای زیادی است.



علمی تاکید کرد: اگر برای ایشان البته با توجه به مسایل امنیتی و... امکان پذیر و مقدور باشد که کرسی تدریس در قم داشته باشند و به این واسطه حضورشان بیشتر باشد تاثیرات داخلی و بین المللی آن قابل توجه‌تر خواهد بود.