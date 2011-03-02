مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: حقیقت این است که بازیکنان فولاد از شکستی که هفته گذشته مقابل پرسپولیس اتفاق افتاد ناراحت هستند چرا که درست از نقطه ای ضربه خوردیم که بارها در تمرینات روی آن کار کرده بودیم و به بازیکنان گوشزد کرده بودم روی ضربات ایستگاهی و کرنر چگونه یارگیری کنند .

جلالی اضافه کرد: در تمرینات هفته گذشته تلاش کردیم تا این شکست را از ذهن بازیکنان دور کنیم و آنها برای برای بازی با صنعت نفت به لحاظ تاکتیکی و روحی - روانی آماده کنیم و با شرایط خوبی که در روزهای گذشته داشتیم بسیار امیدوارم تا سه امتیازی که مقابل پرسپولیس از دست دادیم را مقابل نفت جبران کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه تقابل دو فوتبال تکنیکی بال ظرافت های خاص فوتبال خوزستان قطعا زیبا و تماشایی خواهد بود اظهار داشت: تصور می کنم تماشاگران خونگرم خوزستان فوتبال زیبا و نابی را از فوتبال تکنیکی دو تیم منطقه فوتبال خیز کشور را در این مسابقه شاهد باشند و امیدوارم بتوانیم در کنار فوتبال زیبا و جوانمردانه سه امتیاز این مسابقه را نیز از آن خود کنیم.

وی در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم خود در این مسابقه تصریح کرد: تنها بازیکن مصدوم ما سعید رمضانی است و خوشبختانه بازیکن محروم نداریم و می توانیم با تمام نفرات در این مسابقه شرکت کنیم .

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود درمورد مذاکراتش با مسئولان فدراسیون فوتبال برای عهده دارشدن هدایت تیم فوتبال امید یادآور شد: در این جلسه تنها در خصوص عواملی که می تواند ضریب موفقیت تیم امید را افزایش دهد صحبت کردیم و قرار شد تا نظرات و برنامه های مورد نظرم را تا پایان هفته بصورت مکتوب در اختیار فدراسیون فوتبال قرار دهم.

سرمربی فولاد خوزستان تصریح کرد: کاملا مشخص است کارهایی که تاکنون برای تیم امید انجام شده کافی نبوده چرا که ما 8 دوره است از صعود به المپیک محروم مانده ایم بنابراین باید از حالا به بعد کارهای دیگری انجام دهیم تا ضریب موفقیت تیم را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم امید نیاز به یک کار ویژه و متفاوت از آنچه که تاکنون انجام داده ایم، دارد اظهار داشت: اگر می خواهیم بعد از 36 سال به المپیک صعود کنیم باید مشکلاتی که تاکنون سد راه تیم امید بوده برطرف شود و این نیاز به یک برنامه و کار و حمایت ویژه از تیم امید دارد .

جلالی یادآور شد: مسئولان فدراسیون فوتبال نیز به اهمیت این کار ویژه واقفند و تلاش دارند تا در این زمینه تمام توان و بضاعت خود را بکار بگیرند.

سرمربی فولاد خوزستان درخصوص رضایت مسئولان این باشگاه برای پیوستن به تیم امید اظهارداشت: تاکنون تمام مذاکراتی که در این زمینه با فدراسیون فوتبال انجام داده ام با اطلاع مسئولان باشگاه بوده و در صورتی که فدراسیون بدنبال واگذاری مسئولیت تیم امید به من باشد باید رضایت مسئولان باشگاه فولاد را جلب کند.

دیدار تیم های فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر روزجمعه 13 اسفند به قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.