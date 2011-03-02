شهر "مسلاته" آزاد شد/ بحران آوارگان در مرزهای لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، انقلابیون لیبی شب گذشته شهر "مسلاته" واقع در 100 کیلومتری شرق طرابلس پایتخت لیبی را تحت کنترل خود درآوردند.

نیروهای مردمی با بیان اینکه تا زمان کناره گیری معمر القذافی از قدرت به قیام خود ادامه خواهند داد اعلام کردند که توانستند در برابر حملات گردان های کتائب در شهرهای مصراته، الزنتان و الزاویه ایستادگی کنند.

سیف الاسلام پسر معمر القذافی دیکتاتور لیبی نیز در گفتگو با شبکه اسکای نیوز انگلیس احتمال حمله عوامل قذافی به مناطق شرقی لیبی را بعید دانست.

خبرگزاری فرانسه نیز نسبت وقوع بحران انسانی در مرزهای لیبی و تونس هشدار داد. کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد روز گذشته از جامعه جهانی خواست که نسبت به آوارگان لیبیایی بی تفاوت نباشند.

این سازمان و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه ای اعلام کردند: از 20 فوریه تاکنون حدود 70 تا 75 هزار نفر برای نجات خود از کشتار در لیبی از این کشور فرار کرده و به مرزها پناه آورده اند.

در این بیانیه آمده است: در حال رایزنی با دولت های تونس و مصر هستیم تا برای مقابله با بحران به وجود آمده اقداماتی انجام دهیم.

در همین حال مقامات تونس اعلام کردند که از بین 75 هزار آواره که از لیبی فرار کرده اند که تاکنون 14 هزار تن از آنها توانسته اند از مرزها عبور کنند.