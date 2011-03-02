لایحه فرزند خواندگی همچنان در انتظار رفع ایراد

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی گفت: شورای نگهبان به لایحه فرزند خواندگی ایرادی شرعی گرفته و نه قانونی، به همین دلیل این لایحه چند ماه قبل برای رفع ایراد بازپس فرستاده شده است.

وی به ایراد شورای نگهبان اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه تعیین تکلیف کودکان بی سرپرست از لحاظ شرعی باید با اذن ولی فقیه باشد به همین دلیل این مورد باید در لایحه فرزند خواندگی مد نظر قرار گیرد.

مخبر کمیسیون اجتماعی افزود: پس از برطرف شدن ایراد شورای نگهبان این لایحه مجددا به مجلس فرستاده می شود و مجلس نیز پس از بررسی مجددا به شورای نگهبان ارسال می کند.



زمانی گفت: امیدواریم در سال آینده این مشکل برطرف و لایحه فرزند خواندگی برای اجرایی شدن به تصویب نهایی برسد.



به گفته وی، درصورت تصویب و اجرای لایحه فرزند خواندگی تعداد بیشتری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تحت سرپرستی خانواده ها قرار می گیرند

