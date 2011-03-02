به گزارش مهر، به نقل از ورایتی پادیا برای ساخت فیلم "یگان ویژه" برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شده است. پادیا که فعالیت سینمایی خود را با ساخت مستند "اتوبوس 174" آغاز کرده با ساخت "یگان ویژه" و "یگان ویژه 2" نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. آخرین فیلم پادیا "رازهای قبیله " بود که سال گذشته در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد.



پروژه بازسازی "پلیس آهنین" سه سال پیش کلید خورد و ابتدا قرار بود دارن آرونوفسکی آن را کارگردانی کند. نسخه اولیه این فیلم در سال 1987 به کارگردانی پل ورهوفن تولید شد.