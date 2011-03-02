به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه در همایش دادستانهای سراسر کشور با اشاره به حوادث رخ داده از سوی سران فتنه در سال گذشته و سال جاری گفت: در جلسه‌ای که با نمایندگان سران فتنه بعد از انتخابات برگزار شد به آنها گفتیم که با نظارت خودتان 10 تا 15 درصد صندوقها را بازشماری می‌کنیم و اگر تخلفی وجود داشت حاضر به ابطال انتخابات هستیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: همچنین در جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری هم تشکیل شد ایشان تلاش کردند تا تمام مسیرها را طی کنیم و وضع به صورت قانونی و برادرانه باشد ولی طرفداران همان اصحاب فتنه در همان جلسه گفتند مطمئن هستیم اگر صندوقها باز شود چیزی عوض نمی‌شود. این موضوع را من با گوش و چشم خودم شنیدم و دیدم که آنها گفتند ما در مبادی مسائل مشکل داریم.

وی اظهار داشت: آنها بارها و بارها تکرار کردند که در انتخابات تقلب شده و این دروغ بزرگی بود. اگر به کشورهای دیگر هم نگاه کنیم می‌بینیم که افرادی که رای نمی‌آورند عقلانی عمل می‌کنند. البته آن کسی هم که رای می‌آورد باید خاضع باشد نه اینکه بیاید و یک سری حرفهایی را بزند که این صحیح نیست و باید حرفهای برنده انتخابات عقلانی باشد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: حدود دو سال است که از این موضوع گذشته و حالا آرام آرام صفها روشن شده است. شما نگاه کنید که در 25 بهمن چه کسانی آمدند. تمام رسانه‌های ضدانقلاب بسیج شدند و روسای استعمارگر که دستشان به خون مسلمین و شیعیان آغشته است مدافع شدند. الان هم پیغام می‌دهند بیایید در خیابانها. شما در عراق و افغانستان آیا دلسوز مردم بودید.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: 40 سال دیکتاتوری در تونس و مصر انجام شد حالا که مردم پیروز شدند استعمارگران مدافع مردم شدند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضائیه نباید سیاسی کاری کند، گفت: قاضی نباید سیاسی کار باشد ولی باید سیاسی بوده و سیاست را بشناسد. باید قضات حد و حدود جریانها را بشناسند زیرا فتنه تمام شدنی نیست. البته دستگاه قضائی نباید در حکم سیاسی کاری کند و گرنه کلاه سر قاضی می‌رود.