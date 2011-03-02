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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

2 زمین لرزه بم را تکان دارد

2 زمین لرزه بم را تکان دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: ساعاتی پیش دو زمین لرزه شهر زلزله خیز بم را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ساعاتی پیش شهرستان زلزله خیز بم با دو زمین لرزه 2.8 و 3.4 ریشتری تکان خورد.

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران کانون زمین لرزه 3.4 ریشتری را بخش بروات در نزدیکی بم و ساعت بروز این زمین لرزه را 4 و 10 دقیقه بامداد چهارشنبه اعلام کرده است.

مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 58.33 درجه طول جغرافیایی و 29.01 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

همچنین زمین لرزه ای 2.8 ریشتری ساعت 6 و 59 دقیقه صبح چهارشنبه شهر بم را تکان داد.

بنا به اعلام فرمانداری بم این زمین لرزه های خسارتی نداشته است.

کد مطلب 1265067

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