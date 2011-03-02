هزار آموزشگاه در خوزستان برای اسکان مهمانان نوروزی تعیین شد

رحمان فلاحی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، با بیان اینکه آموزش و پرورش خوزستان برای اسکان مهمانان نوروزی 40 ستاد اسکان ایجاد کرده است، اظهارداشت: آموزش و پرورش خوزستان به عنوان یکی از مراکز اسکان مهمانان نوروزی در صورت امکان آمادگی دارد تا آموزشگاه هایی که برای اسکان مهمانان نوروزی مناسب هستند را افزایش دهد.



وی ادامه داد: کلاس های پذیرایی مهمانان در سه درجه، طبقه ‌بندی شده که به ترتیب شامل درجه یک، حاوی حمام، فرش، تلویزیون و تمام امکانات رفاهی، درجه دو دارای حمام و فرش و درجه سه بدون امکانات رفاهی است که کلاس های درجه سه در صورت نیاز مورد استفاده قرار می ‌گیرند.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین تاکید کرد: در طول ایام نوروز تمام مراکز درمانی خاص آموزش و پرورش در استان به صورت کشیک و مراکز رفاهی به صورت شبانه ‌روزی فعالیت می‌ کنند.



فلاهی در ادامه با بیان اینکه مراکز تربیت معلم، آموزشکده ‌های شبانه ‌روزی و اردوگاه ‌های دانش‌آموزی جزو مراکز اسکان مهمانان نوروزی است، گفت: برای اسکان مهمانان در اماکن اقامت موقت سازمان آموزش و پرورش، فرهنگیان و دانش‌ آموزان در اولویت پذیرش قرار دارند.

وی افزود: در سال گذشته یک میلیون و 368 هزار نفر روز مهمان نوروزی در مراکز سازمان آموزش و پرورش اسکان داده شدند که امسال پیش‌ بینی می‌ شود این رقم افزایش یابد.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اذعان داشت: مراکز اسکان مهمانان نوروزی وابسته به آموزش و پرورش از ابتدای تعطیلات تا نیمه فرودین سال آینده آماده پذیرش مهمانان نوروزی و راهیان نور هستند.