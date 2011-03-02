شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این سفر در راستای دیدار با مردم استان ایلام و شرکت در کنگره ‌هزار و 200 شهید شهرستان ایلام است .

وی ادامه داد: قرار است یادواره شهدای شهرستان ایلام روز پنجشنبه هفته جاری در محل سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام برگزار شود .

این نماینده مجلس اضافه کرد: در این یادواره از دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران اصلی دعوت شده است .

پولادی تصریح کرد: ایلام یکی از مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس است که بارها مورد اصابت گلوله و بمباران هواپیماهای رژیم بعثی عراق قرار گرفت .

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان چرداول و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مردم این شهرستان نیز یک‌هزار و 200 شهید گرانقدر را تقدیم به انقلاب و آرمان‌های بلند امام راحل کردند .

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دوران دفاع مقدس گوشه کوچکی از ادای دین مردم و مسئولان به خانواده معظم شاهد است .