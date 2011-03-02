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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

رئیس مجلس فردا به ایلام سفر می‌کند

رئیس مجلس فردا به ایلام سفر می‌کند

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان چرداول و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه هفته جاری به ایلام سفر می‌کند.

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این سفر در راستای دیدار با مردم استان ایلام و شرکت در کنگره ‌هزار و 200 شهید شهرستان ایلام است.

وی ادامه داد: قرار است یادواره شهدای شهرستان ایلام روز پنجشنبه هفته جاری در محل سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام برگزار شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در این یادواره از دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران اصلی دعوت شده است.

پولادی تصریح کرد: ایلام یکی از مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس است که بارها مورد اصابت گلوله و بمباران هواپیماهای رژیم بعثی عراق قرار گرفت.

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان چرداول و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مردم این شهرستان نیز یک‌هزار و 200 شهید گرانقدر را تقدیم به انقلاب و آرمان‌های بلند امام راحل کردند.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دوران دفاع مقدس گوشه کوچکی از ادای دین مردم و مسئولان به خانواده معظم شاهد است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این یادواره با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع از جمله فرمانداری ایلام و سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی و ... برگزار می‌شود.

کد مطلب 1265070

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