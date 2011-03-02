درباره اسرائیل با مبارک اختلاف داشتم/ تل آویو مخالف نامزدی من است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، عمرو موسی وزیر خارجه مصر از سال 1991 تا 2001 به نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آتی در مصر اشاره کرد و گفت: نیروهای سیاسی در مصر با تلاش های اسرائیل برای خنثی کردن نامزدی من برای احراز این سمت همکاری نخواهند کرد.

وی که با روزنامه المصری الیوم گفتگو می کرد افزود: غرب و اسرائیل بسیار با سیاست های من آشنا هستند. آنها می دانند که من همیشه به صلح علاقه داشتم نه جنگ. خوانده ام که اسرائیل هم اکنون در حال مانورهایی در بین نیروهای سیاسی در مصر برای مانع شدن از نامزدی من برای ریاست جمهوری است. من این را رد نمی کنم اما فکر نمی کنم که نیروهای سیاسی ملی با اسرئیل برای ممانعت از نامزدی من به عنوان یک شهروند مصری همکاری کنند.

عمرو موسی گفت: وزارت خارجه در دوره من در رابطه با توافق صلح از سیاست منفی طرف اسرائیلی رنج می برد. من فکر کردم که ما باید با اسرائیلی ها صادق باشیم و تدابیر محکمی را علیه آنها در چارچوب فعالیت های وزارت خارجه اتخاذ کنیم. ممکن است این اختلافاتی را در رابطه با روابط مصر با اسرائیل ایجاد کرده باشد.

همچنین دبیر کل اتحادیه عرب به مخالفت خود در زمان وزارتش با تسلیحات هسته ای رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: مسئله تسلیحات هسته ای اسرائیل در آن زمان تحت مسئولیت کامل وزارت خارجه بود و ایده من تاسیس یک منطقه عاری از تسلیحات هسته ای و همزمان محاصره برنامه هسته ای اسرائیل بود تا بدین وسیله این برنامه ها قطع شوند.

وی از اختلاف نظرها درباره برخورد با برنامه اتمی رژیم اسرائیل نیز خبر داد و گفت: برخی مقام ها در دفتر ریاست جمهوری مصر از این شیوه و تاکتیک برخورد بیم داشتند.