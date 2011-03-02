قذافی در مسیر سرنوشت صدام/ ابهام درباره آینده انقلاب لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، "جهان مصطفی" تحلیلگر پایگاه خبری محیط امروز در مطلبی نوشت: گزارشهایی که نشان می دهد آمریکا در صدد ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی است و به احتمال فراوان انجام حمله نظامی است، گمانه زنیها درباره این مسئله را به واقعیت نزدیک کرده است.

بر این اساس، گفته می شود واشنگتن در نظر دارد در مرحله نخست حمله به لیبی، یگان ضدهوایی رژیم قذافی را از کار انداخته تا مقدمات برای اقدامات بعدی فراهم شود.

برخی افسران آمریکایی اخیرا در این باره گفته بودند: با وجود تهدیدات مکرر مقامات آمریکایی و اروپایی درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، این عملیات پیچیده به سادگی قابل انجام نیست و به صدها فروند جنگنده و تخریب مقرهای یگان هوایی و ضدهوایی لیبی احتیاج دارد.

لس آنجلس تایمز اخیرا به نقل از ژنرال "مایکل دان" از مقامات ارشد سابق نیروی هوایی آمریکا نوشت: درباره مسئله لیبی امکان تحقق تمامی گزینه ها وجود دارد اما مسئله این است که اجرایی کردن این سناریوها چندان آسان نیست.

وی با اشاره به امکانات گسترده لازم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی اظهار داشت: مهمترین نگرانی آمریکا در این مسئله از موشکهای "اس ای 6" یگان هوایی لیبی است که با وجود اینکه ساخت شوروی سابق است اما همچنان قادر به ساقط کردن جنگنده های آمریکایی و اروپایی است.

محیط در ادامه تاکید کرد: اما در مقابل برخی انتخاب گزینه نظامی در قبال تحولات لیبی را درست نمی دانند. روزنامه فاینشنال تایمز اخیرا نوشت: گزینه بهتر این است که مردم لیبی از توانمندیهای خود برای آزادی کشورشان از دست قذافی بهره ببرند.

بر این اساس، تاریخ نشان داده است دخالت بیگانگان برای تحقق خواسته های داخلی یک ملت، مشروعیت این خواسته ها را از بین می برد و هرج و مرج و خونریزی بیشتر منجر می شود.

در اینجا مدل "صدام حسین" در عراق قابل مشاهده است که به وسیله دخالت نظامیان بیگانه سرنگون شد تا سران جدید عراق همواره در قبال مشروعیت حکومت خود زیر سوال قرار داشته باشند.