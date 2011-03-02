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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

نخستین همایش ملی مترجمان قرآن برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی مترجمان قرآن برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی پنجشنبه 12 اسفند در مجتمع آموزش عالی امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی رضایی عضو هیئت مدیره انجمن قرآن‌پژوهی حوزه علمیه قم گفت: طبق آمار موجود کتب مقدس انجیل و تورات به بیش از 1700 زبان دنیا ترجمه شده‌اند در حالی که قرآن کریم تنها به 120 زبان ترجمه شده است .

وی علت ترجمه زیاد این کتب مقدس را تدوین شیوه‌نامه جهانی توسط واتیکان اعلام کرده و یادآور شد: متأسفانه تا کنون در مورد قرآن کریم شیوه‌نامه واحدی برای ترجمه نبوده و لذا یکی از اهدافی که این همایش پیگیری می‌کند، تدوین شیوه‌نامه ترجمه قرآن کریم خواهد بود.

رضایی یادآور شد: 15 ترجمه اکنون در حال چاپ و آماده سازی است و 14 ترجمه دیگر نیز در خارج از ایران انجام شده است که به این آثار در ویژه‌نامه همایش اشاره شده است.

کد مطلب 1265074

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