به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی رضایی عضو هیئت مدیره انجمن قرآنپژوهی حوزه علمیه قم گفت: طبق آمار موجود کتب مقدس انجیل و تورات به بیش از 1700 زبان دنیا ترجمه شدهاند در حالی که قرآن کریم تنها به 120 زبان ترجمه شده است .
وی علت ترجمه زیاد این کتب مقدس را تدوین شیوهنامه جهانی توسط واتیکان اعلام کرده و یادآور شد: متأسفانه تا کنون در مورد قرآن کریم شیوهنامه واحدی برای ترجمه نبوده و لذا یکی از اهدافی که این همایش پیگیری میکند، تدوین شیوهنامه ترجمه قرآن کریم خواهد بود.
رضایی یادآور شد: 15 ترجمه اکنون در حال چاپ و آماده سازی است و 14 ترجمه دیگر نیز در خارج از ایران انجام شده است که به این آثار در ویژهنامه همایش اشاره شده است.
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