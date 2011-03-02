به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی رضایی عضو هیئت مدیره انجمن قرآن‌پژوهی حوزه علمیه قم گفت: طبق آمار موجود کتب مقدس انجیل و تورات به بیش از 1700 زبان دنیا ترجمه شده‌اند در حالی که قرآن کریم تنها به 120 زبان ترجمه شده است .

وی علت ترجمه زیاد این کتب مقدس را تدوین شیوه‌نامه جهانی توسط واتیکان اعلام کرده و یادآور شد: متأسفانه تا کنون در مورد قرآن کریم شیوه‌نامه واحدی برای ترجمه نبوده و لذا یکی از اهدافی که این همایش پیگیری می‌کند، تدوین شیوه‌نامه ترجمه قرآن کریم خواهد بود.

رضایی یادآور شد: 15 ترجمه اکنون در حال چاپ و آماده سازی است و 14 ترجمه دیگر نیز در خارج از ایران انجام شده است که به این آثار در ویژه‌نامه همایش اشاره شده است.