محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان ظرفیتهای بسیاری برای ایجاد رشته‌های مرتبط با فنی و حرفه‌ای دارد، افزود: استان اصفهان موفق شده با به کارگیری اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و برنامه‌ریزیهای لازم از نظر برخورداری از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین مراکز دانشگاهی علمی و کاربردی در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به تعداد مراکز فعال در حوزه فنی و حرفه‌ای در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: هم‌اکنون 53 مرکز ثابت و 32 مرکز روستایی در زمینه آموزش رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای در سطح این استان فعال هستند که آموزشهای لازم را به متقاضیان ارائه می‌کنند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد واحدهای بسیاری به منظور انجام تعهدات مربوط به فنی و حرفه‌ای مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: 9 واحد آموزشی در زندانها، 21 مرکز آموزشی در پادگان‌های نظامی، سه مرکز جهاد دانشگاهی، 30 تیم آموزشی سیار شهری و 700 واحد صنعتی دولتی به منظور اجرای تعهدات اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تعداد واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای خصوصی فعال در استان اصفهان، اضافه کرد: هم‌اکنون با مجوز‌های صادر شده، یک هزار و 900 واحد آموزش فنی و حرفه‌ای خصوصی در استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

زارع با تاکید بر اینکه این تعداد واحد آموزش فنی و حرفه‌ای خصوصی به همراه مراکز آموزش این رشته‌ها در بخش دولتی، تعهدات بسیاری به منظور آموزش علاقمندان به رشته‌های فنی دارند، بیان داشت: دو بخش خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت در حوزه آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای را دریافت کرده‌اند موظف شده‌اند که 350 هزار نفر را مورد آموزش قرار دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار به دست آمده، فقط یک چهارم افراد آموزش دیده موفق به کسب گواهینامه نمی‌شوند، ادامه داد: این آمار همچنین نشان می‌دهد که در سال گذشته 400 هزار نفر تحت آموزش رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای قرار گرفته‌اند که از این تعداد 73 درصد قبولی‌ها موفق شده‌اند گواهینامه مهارت را از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دریافت کنند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان همچنین به آمار افراد تحت آموزش قرار گرفته در شش ماهه نخست سال جاری در این اداره کل اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر 180 هزار نفر متقاضی آموزش در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان بوده‌اند.

وی با اشاره به میزان و درصد قبولی این افراد متقاضی آموزش، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، 53 درصد از افراد قبول شده، موفق به دریافت گواهی شده‌اند.

زارع در ادامه با بیان اینکه درصد قبولی‌های اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال جاری به نسبت سال قبل، کاهش داشته است، اظهار داشت: این میزان کاهش قبولی در رشته‌های مختلف به دلیل تعهدات این اداره کل بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعداد رشته‌های آموزش داده شده در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون 532 رشته از تمامی رشته‌های به تصویب رسیده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در مراکز آموزش استان اصفهان تدریس می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه تفکیک جنسیتی رشته‌های موجود در این اداره کل به صورت کامل اجرا و تدوین شده است، تصریح کرد: از مجموع 532 رشته‌ای که در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان آموزش داده می‌شوند، 201 رشته مخصوص برادران، 109 رشته مخصوص خواهران و 203 رشته مشترک بین خواهران و برادران به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای در تمامی شهرستانهای استان است، اضافه کرد: 19 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در تمامی شهرستانهای استان اصفهان به بهره‌برداری رسیده است.

زارع با بیان اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان تا حدود زیادی به اهداف توسعه آموزشی خود دست یافته است، بیان داشت: هم‌اکنون تمامی شهرستانهای استان اصفهان یک مرکز مجهز آموزش فنی دارند که نقش قابل توجهی در افزایش توانمندی‌های افراد علاقمند خواهد داشت.