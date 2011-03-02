به گزارش خبرگزاری مهر، فن پرسی در دیدار نهایی رقابت های جام اتحادیه مقابل بیرمنگام از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد و تا میانه ماه آوریل (اواخر فروردین سال 1390) به میدان بازنخواهد گشت.

تیم فوتبال آرسنال سه شنبه این هفته در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در زمین بارسلونا با این تیم دیدار خواهد کرد. آرسنال در دیدار رفت با گلزنی فن پرسی و آندره آرشاوین مقابل حریف قدرتمند خود به برتری رسیده است. مصدومیت فن پرسی خبر خوشی برای نمایده اسپانیا خواهد بود.

بر پایه گزارش سان، تئو والکات و آلکس سانگ دیگر غایبان بزرگ آرسنال برای بازی با بارسا خواهند بود. البته تنها خبر خوب برای آرسنال، آمادگی سسک فابرگاس است که می تواند این تیم را در نیوکمپ همراهی کند.

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال، در خصوص مصدومیت فن پرسی گفت: متاسفانه عکسبرداری از پای فن پرسی نشان می دهد که این بازیکن را از دست داده ایم. البته سسک در وضعیت خوبی به سر می برد و به نظر می رسد برای بازی آماده شود.