510 مستند ایرانی به دبیرخانه جشنواره کیش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت 510 عنوان مستند کوتاه و بلند در دبیرخانه جشنواره فیلم کیش ثبت شده است و این رقم فقط به شرکت کنندگان ایرانی مربوط می‌شود.

دفاتر سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مراکز صدا و سیما، حوزه هنری بعد از تهیه کنندگان خصوصی بیشترین آمار شرکت کننده را به خود اختصاص دادند. تهران، تبریز، بوشهر، استان هرمزگان، یزد، به ترتیب بالاترین استان‌های شرکت کننده در بخش مستند جشنواره کیش هستند.

108 فیلم در بخش سینمایی ویدیویی، 346 عنوان فیلمنامه و 170 عنوان فیلم 262 ثانیه‌ای در جشنواره شرکت دارند و آمار فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل، مناطق آزاد، سینمایی و ... به زودی اعلام می‌شود.