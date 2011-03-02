  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

510 مستند ایرانی به دبیرخانه جشنواره کیش رسید

510 مستند ایرانی به دبیرخانه جشنواره کیش رسید

مستندسازان کشور با ارسال 510 اثر از جشنواره فیلم کیش استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت 510 عنوان مستند کوتاه و بلند در دبیرخانه جشنواره فیلم کیش ثبت شده است و این رقم فقط به شرکت کنندگان ایرانی مربوط می‌شود.

دفاتر سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مراکز صدا و سیما، حوزه هنری بعد از تهیه کنندگان خصوصی بیشترین آمار شرکت کننده را به خود اختصاص دادند. تهران، تبریز، بوشهر، استان هرمزگان، یزد، به ترتیب بالاترین استان‌های شرکت کننده در بخش مستند جشنواره کیش هستند.

108 فیلم در بخش سینمایی ویدیویی، 346 عنوان فیلمنامه و 170 عنوان فیلم 262 ثانیه‌ای در جشنواره شرکت دارند و آمار فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل، مناطق آزاد، سینمایی و ... به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 1265079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها