مسعود نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزیهای گسترده‌ای به منظور احیای محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان انجام شده است، افزود: محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان شامل پنج مرکز و نقطه شاخص، احیا، مرمت، نوسازی و بهسازی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه احیای محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: احیا و بهسازی محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان یکی از برنامه‌های مهم، راهبردی و سیاست اصلی معاون شهرسازی و معماری شهرداری به شمار می‌رود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان به بیان یکی از ویژگیهای محور تاریخی و فرهنگی این شهر پرداخت و تصریح کرد: محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان شالوده و اساس بافت تاریخی شهر به شمار می‌رود که باید به منظور احیای آن اقدامات اساسی انجام داد.

وی با بیان اینکه نقاط، آثار و عناصر شهری قدیمی و کهن بسیار ارزشمندی در این محور وجود دارد، اضافه کرد: محور فرهنگی و تاریخی شهر اصفهان از عناصر و فضاهای بسیار شاخص و ارزشمندی تشکیل شده که اکنون و با گذشت سالهای مدید از احداث این آثار، نیازمند احیا و بازسازی هستند.

نریمانی با اشاره به نقاط و اماکن کلیدی قرار گرفته در محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان، ادامه داد: محدوده مسجد جامع و میدان امام علی(ع)، بازار اصفهان و بافت پیرامون آن، مجموعه میدان امام(ره) و محدوده جنوب آن، دولتخانه صفوی و چهارباغ در محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان قرار دارند که لزوم توجه هر چه بیشتر به این محدوده را دو چندان می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری اصفهان با همکاری ارگانهای ذی‌ربط سعی در احیای این بافت تاریخی دارد، بیان داشت: برنامه‌ها و طرح‌های شهرداری اصفهان در زمینه ساماندهی به محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان با هدف و رویکرد احیاء و بهسازی این محور مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه برخی از برنامه‌های ضروری و لازم به منظور احیای این محور تاریخی و فرهنگی آغاز شده است، گفت: برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای احیای محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان نظیر فازهای دوم و سوم طرح میدان امام علی(ع) و چهارباغ عباسی آغاز شده و در مقاطعی به سرانجام نیز رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه آغاز عملیات اجرایی برخی از این اماکن قرار گرفته در محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان، دلیل بر این نیست که احیای دیگر مکانها فراموش شده باشد، افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزیهای انجام شده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، عملیات اجرایی دیگر نقاط شاخص این محور نیز آغاز شود.

نریمانی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان با فروش اوراق مشارکت به دنبال جذب بخشی از سرمایه‌های لازم به منظور انجام فعالیتهای عمرانی در سطح شهر است، اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت موجب تسریع در اجرای پروژه‌های محور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان خواهد شد که این موضوع در دستور کار اصلی شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مرحله فروش اوراق مشارکت شهرداری اصفهان در روزهای گذشته به انجام رسید، تصریح کرد: اوراق مشارکت شهرداری اصفهان با سود 17 درصد در اختیار علاقمندان به مشارکت در توسعه شهر قرار گرفت که خوشبختانه با استقبال مطلوب شهروندان نیز مواجه شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سرمایه‌ به دست آمده از طریق فروش اوراق مشارکت، در فعالیت‌های مشخصی از سوی شهرداری سرمایه‌گذاری می‌شود، اضافه کرد: این اوراق مشارکت به منظور اجرای فاز دوم پروژه میدان امام علی(ع) و همچنین پروژه ماده 24 بزرگراه شهید همت و همت آباد به فروش رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه انجام فعالیتهای احیا، مرمت و بهسازی این پنج مکان اصلی محور تاریخی و فرهنگی اصفهان در اولویت‌ فعالیت‌ها قرار دارد، ادامه داد: امیدواریم پس از انجام تمامی فعالیتهای احیا، مرمت و بهسازی این پنج نقطه تاریخی، نسبت به ساماندهی، مرمت و احیای خانه‌های تاریخی قرار گرفته در این منطقه نیز فعالیتهای لازم را به انجام رسانیم.