آغاز حراج شمش طلا از امروز / بازار سکه حسابی سکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور پاسخگویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات، علاوه بر فروش سکه مطابق رویه معمول، فروش شمش طلا از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از تاریخ امروز چهارشنبه از ساعت 16 تا 19 بعد ازظهر انجام می شود.

در همین حال، این روزها بازار سکه ساعت و دقیقه و ثانیه نمی‌شناسد و هر لحظه‌ قیمت انواع سکه رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند.

در روزهای اخیر اگر سری به بازار سبز میدان - مرکز سکه فروشان تهران- بزنید، قطعا قیمت انواع سکه شما را شوکه خواهد کرد که چطور قیمتها لحظه به لحظه در حال رکوردشکنی هستند.

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از مرز ۴۰۰ هزار تومان گذشته، نیم سکه ۲۰۰ هزار تومان شده و ربع سکه نیز رکورد ۱۱۰ هزار تومان را درنوردیده است.

البته هر گرم طلای زرد 18 عیار 39 هزار و 700 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1414 تومان گزارش شده است که نسبت به روزهای گذشته افزایش نشان می‌دهد.

به نظر می رسد از امروز چهارشنبه با مداخله مستقیم بانک مرکزی با محوریت بانک کارگشایی باید شاهد تحولات جدید در بازار سکه و طلا باشیم.