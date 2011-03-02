به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نکرده بودند، با همکاری شرکت پست ترتیبی اتخاذ کرد تا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1390 در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 اسفندماه نسبت به دریافت مدارک ثبت نام از پست اقدام کنند.

داوطلبان در شهرستان ها در باجه‌های مرکزی شهرستان‌های مختلف کشور تا ساعت 19 (7 بعد از ظهر) امروز می توانند نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند همچنین داوطلبان در شهرستان تهران نیز می توانند تا ساعت 19 (7 بعد از ظهر) منحصراً در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به دریافت مدارک اقدام کنند.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون مذکور که کارت اعتباری ثبت‌نام را دریافت می کنند، می‌توانند تا ساعت 24 روز چهارشنبه 11 اسفندماه با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اینترنتی در آزمون اقدام کنند.

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه سوم مرداد ماه سال 90 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند. آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 نیز بر اساس برنامه زمانی روز پنج شنبه 6 مرداد ماه سال 90 برگزار می شود.

