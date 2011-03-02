روند ساخت واحدهای مسکونی در خراسان رضوی رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور سه شنبه شب در جلسه شورای مسکن خراسان رضوی با اشاره به ساخت بیش از 92 هزار واحد مسکن مهر در استان اظهار داشت: در مجموع 45 هزار و 716 واحد در شهرهای جدید، 13هزار و 555 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 32 هزار و 809 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت احداث می شود.

وی از پایان یافتن عملیات پی سازی بیش از 79 هزار واحد، اسکلت سازی بیش از 43 هزار واحد، سفت کاری 14 هزار و 855 واحد و نازک کاری پنج هزار و 490 واحد مسکن مهر در استان خبر داد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ضمن اشاره به موضوع تسهیلات به عنوان بستر اصلی مسکن مهر، افزود: اعتباری بالغ بر 608 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات آماده سازی مسکن مهر در کل استان پرداخت شده است.

حسین پور با اشاره به سرعت در روند ساخت مسکن مهر در استان، اظهار داشت: در مجموع کل استان مبلغ چهار هزار و 309 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت به متقاضیان پرداخت شده است.

وی در خصوص تعاونی های مسکن مهر خاطرنشان کرد: تعاونی های مربوط به مسکن مهر تنها مجاز به افتتاح حساب در بانک مسکن هستند و در غیر اینصورت هیچ گونه وامی به آنان پرداخت نمی‌شود.

حسین پور همچنین تاکید کرد: از این پس مقرر شد تعاونی های مسکن برای برداشت پول از حساب های خود نظارت و مجوز اتحادیه های مسکن مهر را دریافت کرده و سپس اقدام به برداشت پول نمایند.