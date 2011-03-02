کودکان افغان؛ قربانیان اصلی سلاحهای شیمیایی آمریکا

درحالی که مردم افغانستان با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی همواره خشم و انزجار خود را از حملات هوایی اعلام می کنند، هوایپماهای بدون سرنشین بعد از ظهر روز گذشته بار دیگر ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن دستکم 9 کودک کشته شدند.

هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا روز گذشته روستای "ننگلام" در منطقه کوهستانی ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در این منطقه اعضای طالبان حضور نداشتند و تنها 10 کودک مشغول جمع آوری هیزم بودند که در نتیجه این حمله 9 کودک بی گناه افغانی جان سپردند و یک کودک دیگر به شدت مجروح شد.

حملات هوایی ناتو در افغانستان در حالی صورت می گیرد که تنها زنان و کودکان قربانی آن هستند اما آمریکا ادعا می کند این حملات با هدف کشتار طالبان صورت می گیرد.

آمریکا درحالی به بهانه کشتار طالبان کودکان بی گناه را می کشد که نهاد "پایش حقوق بشر افغانستان" ( ARM ) در گزارشی از کشته شدن دو هزار و 421 شهروند افغان در سال 2010 خبر داد که 739 نفر از آنها را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند. همچنین از زمان آغاز جنگ در سال 2001 تاکنون میلیون ها نفر کشته یا دچار نقص عضو شدند و هم اکنون بیش از 60 درصد افغان ها از اختلالات ناشی از استرس بسیار و مشکلات روانی رنج می برند.

در حقیقت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا عامل مرگ 17 درصد از کودکان کشته شده در افغانستان هستند و روزانه حداقل دو کودک کشته می شوند. به گزارش این نهاد، بیشترین تعداد کودکان کشته شده در هلمند و قندهار بودند و کونار و قندوز نیز از دیگر مناطق افغانستان هستند که در سال گذشته بیشترین ناآرامیها در آن رخ داده است.



با نگاهی به مکان دقیق حملات هوایی آمریکا در افغانستان می توان دریافت که کودکان قربانیان اصلی این حملات هستند زیرا ایالات متحده به مکان هایی حمله می کند که اعضای طالبان در آنجا حضور ندارند اما آمریکا همواره کشتار طالبان را دلیل اصلی این حملات و 10 سال اشغالگری خود توصیف می کند.

البته از جمله جنایاتی که ایالات متحده در افغانستان مرتکب شده و هیچ گاه از اذهان افکار عمومی پاک نمی شود، استفاده از سلاحهای شیمیایی و سمی است که باعث شده هر روز نوزادانی در این کشور متولد شوند که مانند دیگر نوزادان در اقصی نقاط جهان نیستند و مادران با دیدن چهره ناقص طفل معصوم خود تنها غصه می خورند و تولد نوزادان ناقص الخلقه به کابوسی برای مادران تبدیل شده است.

نظامیان آمریکایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان در بخشهای مختلفی از افغانستان از سلاح های شیمیایی همچون مهمات "ترموباریک" و بمب های "بانکر بوستر" علیه مردم بی دفاع این کشور استفاده کرده اند. در حقیقت، تولد نوزادان ناقص الخلقه در افغانستان ثمره استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی بوده است.

همچنین در سال 2002، یک تیم تحقیقاتی از یک موسسه تحقیقاتی در کانادا دریافت که میزان ایزوتوپ های اورانیوم در ولایت های جنوبی افغانستان در حال افزایش یافت. بر اساس مدارک موجود، آمریکایی ها از اورانیوم و بمب های فسفری در شرق افغانستان در سال 2001 استفاده کرده اند که در نتیجه آن نوزادان ناقص الخلقه بسیاری متولد شدند و کودکان بی گناه افغانی از وزن کم یا عقب ماندگی ذهنی رنج می برند.

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معصومه زارع