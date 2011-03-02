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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

امینی، سبحانی، میرباقری، حاجی‌مشهدی و اشرفی‌زاده داوران جشنواره کیش

امینی، سبحانی، میرباقری، حاجی‌مشهدی و اشرفی‌زاده داوران جشنواره کیش

علیرضا امینی، رضا سبحانی، عزیزالله حاجی‌مشهدی، بیژن میرباقری و مرجان اشرفی‌زاده انتخاب فیلم‌های کوتاه سینمای ملی جشنواره بین‌المللی فیلم کیش را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امینی کارگردان فیلم‌های سینمایی" استشهادی برای خدا" و "چند دقیقه تا پاییز"و رضا سبحانی سازنده فیلم‌های سینمایی "زیستن"، "خاک سرد" و" آفتاب پشت برف"، بیژن میرباقری کارگردان فیلم‌های" دوزخ، برزخ، بهشت" ، "ما همه خوبیم"، عزیزالله حاجی‌مشهدی فیلمنامه‌نویس و منتقد و نویسنده سینمایی و مرجان اشرفی‌زاده کارگردان فیلم‌های کوتاه این هیئت را تشکیل می‌دهند.

این هیئت قراراست فیلم‌های کوتاه داستانی رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند و فیلم­های واجد شرایط برای حضوردربخش مسابقه را معرفی نمایند.
 
 494 عنوان فیلم کوتاه در بخش فیلم­های کوتاه داستانی مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی کیش شرکت کردند. این آثار با محوریت آئین­ها، هویت ملی و بومی و مشترکات فرهنگی و آئینی از مناطق و استان­های مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
 
فیلمسازان و سینماگران استان‌های گیلان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز، اردبیل، کردستان، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، آذربایجان، همدان، بوشهر، فارس، یزد، آذربایجان شرقی، کهلیلویه و بویراحمد، کرمان، خراسان شمالی، سمنان درجشنواره شرکت کردند.
 
استان تهران با 30 عنوان فیلم بالاترین آمار شرکت کننده را به خود اختصاص دادند و پس از استان‌های کردستان، البرز بیشترین آثار شرکت کننده را دارند.
کد مطلب 1265090

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