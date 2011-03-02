به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امینی کارگردان فیلمهای سینمایی" استشهادی برای خدا" و "چند دقیقه تا پاییز"و رضا سبحانی سازنده فیلمهای سینمایی "زیستن"، "خاک سرد" و" آفتاب پشت برف"، بیژن میرباقری کارگردان فیلمهای" دوزخ، برزخ، بهشت" ، "ما همه خوبیم"، عزیزالله حاجیمشهدی فیلمنامهنویس و منتقد و نویسنده سینمایی و مرجان اشرفیزاده کارگردان فیلمهای کوتاه این هیئت را تشکیل میدهند.
این هیئت قراراست فیلمهای کوتاه داستانی رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند و فیلمهای واجد شرایط برای حضوردربخش مسابقه را معرفی نمایند.
494 عنوان فیلم کوتاه در بخش فیلمهای کوتاه داستانی مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی کیش شرکت کردند. این آثار با محوریت آئینها، هویت ملی و بومی و مشترکات فرهنگی و آئینی از مناطق و استانهای مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
فیلمسازان و سینماگران استانهای گیلان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز، اردبیل، کردستان، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، آذربایجان، همدان، بوشهر، فارس، یزد، آذربایجان شرقی، کهلیلویه و بویراحمد، کرمان، خراسان شمالی، سمنان درجشنواره شرکت کردند.
استان تهران با 30 عنوان فیلم بالاترین آمار شرکت کننده را به خود اختصاص دادند و پس از استانهای کردستان، البرز بیشترین آثار شرکت کننده را دارند.
نظر شما