نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در همدان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس سازمان بازرگانی استان همدان در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: تمامی کالاهای نمایشگاه پنج تا 20درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

وی با اشاره به عرضه کالاهای با کیفیت در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا 10 روز آینده آماده عرضه کالا به مردم است و در آن مواد غذایی، آجیل و خشکبار، مواد لبنی، بهداشتی، فرش، کیف و کفش و سایر اقلام مورد نیاز مردم عرضه شده است.

645 غرفه نمایشگاه بهاره در استان همدان دایر است

محمد مهدی فرشچی موحد اظهار داشت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان همدان در قالب 645 غرفه در همدان و شهرستان های تابعه تشکیل شده اند و با توجه به ایام پایانی سال کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام نوروز در این نمایشگاه عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان در خصوص قیمت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه گفت: طبق مصوبه وزارت بازرگانی تمامی کالاهای موجود در این نمایشگاه زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار می گیرد.

فرشچی با اشاره به عرضه کالاهای ایرانی در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، اظهار داشت: پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سازمان بازرگانی همدان با برخی از شرکتهای داخلی برای تامین کالا تفاهمنامه هایی را منعقد کرد تا از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی به همدان جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان بازرگانی همدان با دعوت از تولید کنندگان داخلی برای حضور در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به دنبال فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی و جلوگیری از خرید کالاهای بی کیفیت خارجی است.

رئیس مجمع امورصنفی استان همدان نیز گفت: این نمایشگاه در وسعتی افزون بر 9 هزار مترمربع و در سالن‌های ابن‌سینا، الوند، هگمتانه و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی همدان دایر شده است.

قیمت هشت هزار کالا در نمایشگاه کارشناسی و پلمپ شده است

علیرضا شمس از حضور بیش از یکصد و هشتاد واحد صنفی از همدان در این نمایشگاه خبر داد و گفت: تعداد غرفه های نمایشگاهی در شهر همدان 245 غرفه است و قیمت هشت هزار کالا در نمایشگاه کارشناسی و پلمپ شده است.

شمس درباره قیمت‌گذاری در این نمایشگاه تاکید کرد: قیمت‌ها از سوی مجمع امور صنفی پلمب شده است و فروشندگان موظف شده‌اند تا سقف قیمت‌های خود را با آن تطبیق دهند و در صورت تخلف از سوی مراجع مربوطه با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس مجمع امورصنفی استان همدان افزود: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز خانواده‌ها در ایام نوروز از قبیل انواع خشکبار، پوشاک، مرغ، گوشت، ماهی، لبنیات، میوه‌جات و کیف و کفش عرضه شده است.

وی ادامه داد: در نمایشگاه فروش بهاره سال جاری کنترل قیمت‌ها بیش از سال‌های گذشته است و با توجه به استقرار واحد بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان در محل نمایشگاه شاهد تخلف نخواهیم بود.

وی یادآور شد: نمایشگاه فروش بهاره همدان تا 20 اسفندماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 20 عصر پذیرای بازدیدکنندگان است.