به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین صادقی در کنفرانس خبری که در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه برگزار شد بیان داشت: در این همایش 47 مترجم زنده قرآن از داخل کشور دعوت شده‌اند و همچنین دو هئیت مترجمان تاجیکستان و افغانستان نیز در این همایش حضور خواهند داشت.



وی اظهار داشت: نخستین همایش ملی مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی بصورت یک روز در دوازدهم اسفندماه سال جاری از ساعت هشت و 30 دقیقه تا 16 و 30 دقیقه در مجتمع امام خمینی‌(ره) قم برگزار می‌شود.



صادقی با اشاره به اینکه از همه مترجمان دعوت شده به همایش بصورت عمومی تقدیر خواهد شد اضافه کرد: 40 نفر از مترجمان قرآنی فارسی زبان، 20 نفر از مدرسان ترجمه و ناقدین ترجمه و همچنین قرآن پژوهان مقطع دکتری از جمله شخصیت‌های دعوت شده به این همایش است.



دبیر اجرایی همایش ملی مترجمان قرآن بیان داشت: کتاب مقدس تورات به یک هزار و 700 زبان ترجمه ولی قرآن کریم به 120 زبان دنیا ترجمه شده است و این امر نشان دهنده این است که چقدر ما وظیفه داریم قرآن را به جایگاه واقعی خود برسانیم.



وی در خصوص سخنرانان نخستین همایش ملی مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی اظهار داشت: افتتاحیه مراسم با سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی و اختتامیه آن با سخنرانی آیت الله یزدی رئیس جامع مدرسین حوزه علمیه قم همراه خواهد بود و همچنین حداد عادل و چند تن از مترجمان از دیگر سخنرانان این همایش خواهند بود.



وی گفت: آشنایی مترجمان قرآن با همدیگر و استفاده از نظریات یکدیگر و تبادل تجربیات، تشویق مترجمان قرآن و تجلیل از پیشکسوتان این فن، زمینه سازی برای تدوین شیوه نامه ترجمه قرآن و نگاه دوباره به ترجمه موجود و بررسی نقاط قوت و ضعف آن‌ها و آگاهی مترجمان از نظریات یکدیگر در زمینه‌های قواعد، مبانی و روش‌های ترجمه که این کار به ارتقای ترجمه قرآن در زبان فارسی یاری می‌رساند که از جمله اهداف نخستین همایش ملی مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی است.



دبیر اجرایی همایش ملی مترجمان قرآن در پایان بیان داشت: نخستین همایش بین المللی مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی سال آینده در قم برگزار خواهد ‌شد.