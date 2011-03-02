سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان ایلام منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی، ذبیح الله مهری پور به عنوان سرپرست جدید جهاد دانگاهی واحد استان ایلام منصوب شد .

در حکم ایلاغی رئیس جهادانشگاهی آمده است: با توجه به ظرفیتهایی جهاد دانشگاهی و اهمیت و جایگاه این نهاد انقلابی در انجام فعالیت های فرهنگی ، پژوهشی، آموزشی و مسئولیت ویژه ای که در نشر مبانی فکری و تبیین مواضع اصولی و ارزشی و در راستای تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی دارد، انتظار می رود در تعاملی سازنده ، فعال و مبتکرانه با عناصر کارآمد ، مسئولان ، صاحب نظران و نخبگان کشور ضمن ظرفیت سازی های نوین ، موجبات بهره گیری هرچه بیشتر از فرصتهای موجود را فراهم آورید .

ذبیح الله مهری پور دارای مدرک کارشناسی ارشد رو ابط بین الملل از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی است و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی، رئیس مرکز عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی و سرپرستی جهادانشگاهی در مقاطعی ازمسئولیت های سرپرست جدید جهاد دانشگاهی ایلام بوده است.