انتقاد مطهری از عدم قرائت گزارش کوی دانشگاه مجلس را به تنش کشید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی امروز چهارشنبه پس از قرائت گزارش کمیته بررسی ابعاد فتنه و حادثه 25 بهمن ماه طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه گفت: حادثه 25 بهمن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست اما بیش از یک سال است که از حادثه کوی دانشگاه گذشته و هنوز گزارش آن در مجلس قرائت نشده است.

وی از هیئت رئیسه خواست تا قرائت این گزارش را در دستور کار قرار دهد.

نماینده تهران ادامه دارد: مجلس موضع خود را نسبت به این حادثه مشخص کرده خوب است دولت هم موضع خود را مشخص کند.

مطهری یادآور شد: در مصاحبه تلویزیونی که با رئیس جمهور انجام شد وقتی مصاحبه کننده از ایشان موضع وی را درباره حوادث 25 بهمن پرسید ایشان شروع به دفاع از رحیمی و مشایی کرد و بحث را عوض کرد. ما انتظار داریم دولت هم موضع خود را روشن کند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر اولیه مطهری گفت: نتایج کمیته مربوطه به قوه قضائیه ارسال شده است .

مهدی کوچک زاده نماینده تهران نیز در واکنش به اظهارات مطهری طی تذکری گفت: من برای اطلاع ملت ایران عرض می کنم این توهین به مجلس است که یک نماینده نسبت دروغ به مجلس بدهد.

نماینده تهران ادامه داد: گزارش کوی دانشگاه و مجتمع سبحان به مجلس داده شد و اینکه این گزارش قرائت نشده است، دروغ است.

محمد رضا خباز نماینده کاشمر وعضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز طی سخنانی خطاب به رئیس مجلس گفت: در رابطه با حادثه کوی دانشگاه گزارش اولیه ای داده شد که مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت و قرار شد گزارش نهایی آن داده شود اما هیئت رئیسه مصلحت ندانست و این گزارش در صحن قرائت نشد و مستقیما به قوه قضائیه ارسال شد.

وی ادامه داد: آیا بحث مطرح شده از سوی آقای مطهری همین موضوع است یا اینکه موضوع دیگری در جریان است.

لاریجانی در پاسخ به خباز گفت: بله گزارش اولیه کوی دانشگاه به مجلس داده شد اما اسناد ومدارک را به قوه قضائیه فرستادیم.

علی مطهری مجددا در واکنش به اظهارات کوچک زاده گفت: آقای کوچک زاده نسبت دروغ به بنده داد زیرا حتی گزارش اولیه ای از حادثه کوی دانشگاه به مجلس داده نشده است. وی گفت: آنچه که به مجلس ارائه شد گزارش ملاقات هیئت مذکور با آقای موسوی و ... بود و باقی گزارش قرائت نشد .

مطهری تاکید کرد: اساسا هیچ گزارشی از حادثه کوی دانشگاه در مجلس قرائت نشده است.

لاریجانی در پاسخ به مطهری گفت: در همان روز که گزارش اولیه در مجلس قرائت شد بنده جلسه را غیر علنی اعلام کردم و آقای زاکانی و نادران گزارش اولیه ای از ماجرا ارائه کردند بنا بود این گزارش کامل شود اما وقتی دیدیم قوه قضائیه موضوع را بررسی می کند اسناد را به قوه قضائیه فرستادیم.

مطهری نیز در پاسخ به لاریجانی گفت: بله بنا بود گزارش مشروحی قرائت شود که نشد.

اسدالله عباسی نماینده رودسر نیز طی تذکری اظهار داشت: به جای اینکه همکاران گزارش ارائه شده از سوی کمیته بررسی ابعاد فتنه را مورد تایید قرار دهند موضوع دیگری را مطرح کرده و این گزارش را تحت الشعاع قرار دادند.

وی گفت: عده ای این حرکت خوب مجلس را بر نمی تابند. ما فکر کردیم برخی همکاران مخالف جریان 25 بهمن هستند اما امروز با موضع گیری که داشتند می خواهند این گزارش را تحت الشعاع قرار دهند.

اسماعیل کوثری نماینده تهران نیز در واکنش به اظهارات مطهری گفت: حضرت امام فرمود در مقابل دشمن بایستید بنابراین بچه ها ایستادگی کردند و250 هزار شهید دادیم حال تاسف می خورم چرا یک نفر در مجلس آن هم فرزند شهید مطهری اینچنین مطلب را بیان می کند که اصل و فرع را تمیز نمی دهد.

عده ای از نمایندگان با فریاد احسنت احسنت اظهارات وی را تایید کردند.

کوثری گفت: من چون او را دوست دارم می خواهم کمی به فکر باشد که آیا آمریکاییها و صهیونیست ها جنایتکار نیستند؟

لاریجانی در پاسخ به کوثری گفت: اینکه شما بخواهید یکدیگر را نصیحت کنید نباید از تریبون مجلس باشد شما با هم رفیق هستید بروید و با هم صحبت کنید.

حمید رسایی نماینده تهران نیز در تذکری گفت: از ابتدا هم مشخص بود آقای مطهری چه می خواهند بگویند همه ما متوجه این موضوع بودیم اگر فرصت تذکر به وی داده نمی شد این تذکرات دامنه دار هم بیان نمی شد اما ما موظفیم از حقوق ملت دفاع کنیم.

رسایی ادامه داد: شاید آن روز که گزارش اولیه داده شد و برخی دوستان موضع گیری هایی کردند از یک سری مباحث بی اطلاع بودند.

نماینده تهران ادامه داد: آن روز آقای کوچک زاده تذکری داد و یکی از نمایندگان (اشاره وی به خباز بود) که کوچک زادگان درباره بزرگ زادگان صحبت نکنند.

رسایی ادامه داد: یک سال بعد معلوم شد کروبی بزرگ زاده نیست شاید آن روز خیلی ها نمی فهمیدند و متوجه نبودند که این فتنه دعوای انتخاباتی نیست و یا حادثه کوی دانشگاه و مجتمع سبحان برای تحت الشعاع قرار دادن آتش هایی بود که در خیابان های تهران برپا شده بود یا اینکه یک نفر 200 میلیون هزینه کرد برای میادین تهران .

وی ادامه داد: امروز دیگر کسی نیست که این قصه را نداند امروز همه به این موضوع توجه پیدا کرده اند و دوستان فراکسیون اقلیت هم همه قبول دارند که این موضوع جریان سیاسی صرف نیست و عناصر ضد انقلاب پشت آن هستند.

رسایی تاکید کرد: موضع گیری آقای مطهری مثال این مثل مشهور است که یک نفر فضله موشی را در غذای پاکی می اندازد برای خراب شدن آن. پس از این اظهارات رسایی کوچک زاده با صدای بلند فریاد احسنت احسنت سر داد.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز پس از اظهارات رسایی گفت: از آقای رسایی می خواهم از طرف فراکسیون ما صحبت نکند ما خودمان زبان داریم.

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: شما را به خدا قسم اگر می خواهید اعتدال رعایت شود در صورت وقوع حوادثی مثل 25 بهمن هیئتی که انتخاب می شود از همه طیف ها باشد.

وی گفت: شما هیئتی برای بررسی حادثه 25 بهمن انتخاب کردید که همه یک جور فکر می کنند. این اظهارات کواکبیان باعث شد تعدادی از نمایندگان فریاد 2- 2 ( مخالف ) سر دهند. مهدی کوچک زاده نیز با فریادهای بلند با بیان اظهاراتی به سخنان وی اعتراض می کرد.

کواکبیان ادامه داد: فرزند شهید مطهری برای ما یک افتخار است حداقل او را برای عضویت در این کمیته انتخاب می کردید.

لاریجانی در پاسخ به کواکبیان گفت: در تشکیل این کمیته بحث انتخاب افراد مطرح نبود ما از روسای کمیسیون های تخصصی خواستیم تا موضوع را پیگیری کنند.

کوچک زاده که همچنان در حال فریاد زدن بر سر کواکبیان بود اظهار می کرد که او از یک ضد انقلاب دفاع می کند.

محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بدون استفاده از تریبون و با صدای بلند درصحن مجلس فریاد زد وخطاب به کوچک زاده گفت: آمریکا و اسرائیل از آنها حمایت کردند و این موضوع برایشان زور دارد.

به گزارش مهر در جریان این تذکرات تعداد دیگری از نمایندگان خواستار بیان تذکر بودند که لاریجانی از بیان تذکر توسط آنان ممانعت کرد.همچنین هنگام بیان این تذکرات فریادهای احسنت احسنت به نشانه موافقت با مخالفان اظهارات مطهری بلند بود.