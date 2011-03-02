یک میلیون اصله نهال در همدان توزیع می شود

محمدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نامگذاری سال 2011 با عنوان سال جنگل از سوی جامعه جهانی اظهار داشت: اثراتی که فضای سبز و جنگل در نگهداری آب و خاک، جلوگیری از گرم شدن زمین و ایجاد بستر مناسب برای توزیع آب دارد بر کسی پوشیده نیست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در هفته منابع طبیعی بیش از یک میلیون اصله نهال شامل نهال‌های سرو، صنوبر، افرا و کاج در سطح شهرستان‌های استان همدان توزیع می‌شود.

اجرای 779 هزار هکتار طرح مرتعداری در همدان

همتی با اشاره به اجرای طرح‌های مرتع داری در استان همدان اظهار داشت: تاکنون 779 هزار هکتار طرح مرتعداری در استان همدان اجرا شده و به 13 هزار هکتار مرتع سند واگذار شده است.

وی جنگل کاری دولتی، مشارکتی و توسعه زراعت چوب را سه بخش مهم جنگل کاری عنوان کرد و اظهار داشت: در بخش جنگل کاری دولتی تاکنون پنج هزار و 689 هکتار جنگل کاری انجام شده که 510 هکتار آن مربوط به سال 89 است.

وی از اجرای عملیات پیشگیری از آتش سوزی در سطح 517 هزار هکتار از جنگل های مراتع استان همدان خبر داد و گفت: 107 هزار هکتار آن در امسال انجام شده است .

پوشش رادیویی 290 هکتار از عرصه منابع طبیعی در همدان

وی خاطر نشان کرد: با هدف حفاظت از عرصه های جنگلی و مراتع و اراضی ملی 290 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان همدان زیر پوشش شبکه رادیویی قرار گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان همدان از رفع تصرف و بازگرداندن چهار هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی از سال 85 تاکنون خبر داد و گفت: ارزش این اراضی 120 میلیارد ریال است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در ادامه از بهره برداری 10 پروژه در زمینه‌های جنگل کاری، مرتع و آبخیزداری در استان همدان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با اعتباری افزون بر 74 میلیارد ریال در هفته منابع طبیعی در استان همدان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اضافه کرد: در این هفته عملیات اجرایی هفت پروژه در بخش‌های جنگل کاری و توسعه فضای سبز نیز آغاز خواهد شد.