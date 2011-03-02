پرداخت تسهیلات به کارخانه سیمان دهلران ابلاغ شد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در دیدار با مدیر منطقه 5 بانک ملت خواستار پرداخت تسهیلات کارخانه سیمان دهلران شده ایم.
وی افزود: باید با برنامهریزی و استفاده از تمام امکانات ایلام به قطب بزرگ تولید سیمان تبدیل شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تاخیر شش ماهه از سوی بانک ملت در پرداخت تسهیلات به کارخانه سیمان دهلران، تصریح کرد: در شهریور امسال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات طرح سیمان دهلران، پیوند گلستان و نهاوند را تمدید کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح سیمان دهلران به میزان75 درصد، دوره استفاده از تسهیلات پرداختی به شرکت سیمان دهلران به مدت سه سال و چهار ماه و برای آخرین بار، مشروط به نظارت وزارت صنایع و معادن و بانک عامل به منظور بهرهبرداری از طرح یاد شده تا پایان شهریور ماه سال 1390 تمدید شد.
نماینده دهلران بیان کرد: برای اجرای این طرح 140 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تاکنون 110 میلیارد تومان آن هزینه شده است.
عزتی با اشاره به اینکه این طرح باید تا شهریور سال 1391 به بهره برداری برسد، گفت: این کارخانه ظرفیت تولید سه هزار و 400 تن سیمان در روز دارد و زمینه اشتغال 400 نفر بصورت مستقیم و پنج هزار نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم می کند.
وی گفت: با تصمیم هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و برای تسریع در ساخت طرح سیمان دهلران در استان ایلام تسهیلات این طرح تمدید شد.
عزتی افزود: راه اندازی این کارخانه نقش موثری در ایجاد اشتغال و تولید سیمان مورد نیاز برای صادرات به کشور عراق فراهم می کند.
شهرستان مرزی دهلران در 220 کیلومتری جنوب شهرایلام و در مجاورت کشور عراق واقع شده است.
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