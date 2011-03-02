پرداخت تسهیلات به کارخانه سیمان دهلران ابلاغ شد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در دیدار با مدیر منطقه 5 بانک ملت خواستار پرداخت تسهیلات کارخانه سیمان دهلران شده ایم.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی و استفاده از تمام امکانات ایلام به قطب بزرگ تولید سیمان تبدیل شود .

این نماینده مجلس با اشاره به تاخیر شش ماهه از سوی بانک ملت در پرداخت تسهیلات به کارخانه سیمان دهلران، تصریح کرد: در شهریور امسال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات طرح سیمان دهلران، پیوند گلستان و نهاوند را تمدید کرد .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح سیمان دهلران به میزان75 درصد، دوره استفاده از تسهیلات پرداختی به شرکت سیمان دهلران به مدت سه سال و چهار ماه و برای آخرین بار، مشروط به نظارت وزارت صنایع و معادن و بانک عامل به منظور بهره‌برداری از طرح یاد شده تا پایان شهریور ماه سال 1390 تمدید شد .

نماینده دهلران بیان کرد: برای اجرای این طرح 140 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تاکنون 110 میلیارد تومان آن هزینه شده است .

عزتی با اشاره به اینکه این طرح باید تا شهریور سال 1391 به بهره برداری برسد، گفت: این کارخانه ظرفیت تولید سه هزار و 400 تن سیمان در روز دارد و زمینه اشتغال 400 نفر بصورت مستقیم و پنج هزار نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم می کند.

وی گفت: با تصمیم هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و برای تسریع در ساخت طرح سیمان دهلران در استان ایلام تسهیلات این طرح تمدید شد .

عزتی افزود: راه اندازی این کارخانه نقش موثری در ایجاد اشتغال و تولید سیمان مورد نیاز برای صادرات به کشور عراق فراهم می کند .