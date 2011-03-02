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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

کنگره بین المللی باروری و ناباروری در تهران آغاز شد

کنگره بین المللی باروری و ناباروری در تهران آغاز شد

هفدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی باروری و ناباروری از صبح امروز در سالن همایشهای رایزن در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی باروری و ناباروری که از صبح چهارشنبه در سالن همایشهای رایزن در تهران آغاز شده است تا روز چمعه 13 اسفند ماه جاری ادامه دارد.

این کنگره با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، سازمان نظام پزشکی و همکاری دفترUNFPA سازمان ملل در ایران و انجمنهای تخصصی مربوطه و با حضور هزار نفر از متخصصین و شرکت کنندگان داخلی و مهمانان خارجی در سالن همایشهای رایزن در تهران برگزار می شود.

دکتر ساغر صالح پور، دبیر کنگره باروری و ناباروری ایران با اشاره به حضور مهمانانی از کشورهای ترکیه، آلمان، دانمارک، عربستان سعودی و برزیل در این کنگره گفت: ارائه جدیدترین روشهای تشخیصی و درمان ناباروری و تبادل اطلاعات متخصصان داخلی و خارجی ، از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.
 

کد مطلب 1265102

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