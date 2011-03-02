به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، آئیین اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 روز جمعه 13 اسفندماه، با قرائت پیام ریاست جمهوری برگزار می‌شود و گزارش کامل آن همزمان از رادیو پخش خواهد شد.

در این مراسم، برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی می‌شوند و همچنین تجلیل ویژه‌ای از مرحوم مهری ودادیان بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگی چشم از جهان بسته و به رحمت ایزدی پیوسته است، خواهد شد.

در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 100، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس حوزه هنری، معاون سینمایی وزیر ارشاد و رئیس جمعیت هلال احمر حضور دارند.

مجموع 1135 اثر ارسالی به این دوره از جشنواره فیلم 100 توسط رضا میرکریمی کارگردان سینما، عبدالله علی‌مراد کارگردان انیمیشن، ابراهیم فیاض مردم شناس، فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و مهرداد اسکویی مستندساز مورد داوری قرار گرفت. علاوه بر داوری فیلم‌ها توسط هیئت داوری، آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره، از نگاه داوران جوان بررسی و برگزیدگان در هر بخش معرفی می‌شوند.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای با شعار "سینمای اخلاق" به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شبکه سوم سیما و سازمان ملی جوانان و شبکه ifilm برگزار می‌شود.