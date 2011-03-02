طرح بازار مشترک اسلامی در خراسان رضوی تدوین شد

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اهداف این طرح افزود: در این طرح چگونگی، پتانسیل ها و مزیتهای بازار مشترک اسلامی در خراسان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان که طرح تحقیقاتی بازار مشترک اسلامی در خراسان پایان یافته است، گفت: این طرح تحقیقاتی به مراکز ذیصلاح ارایه می شود.

وی با اشاره به موقعیت خاص خراسان رضوی و همسایگی با کشورهای آسیای میانه، بهره گیری از این فرصت را مهم دانست.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به تحولات کشورهای افغانستان و آسیای میانــه، اضافه کرد: بخش خصوصی در این زمینه و با توجه به تشکیل بازار مشترک اسلامی می تواند حضور فعالی در این کشورها داشته باشد.

شافعی افزود: خراسان رضوی ظرفیت های خارق العاده ای در بخش صنعت و معدن دارد که باعث رشد و شکوفایی کشور است.

وی در ادامه تصریح کرد: اتاق مشهد بزودی مجوز دائمی از وزارت علوم را برای مرکز آموزش دریافت خواهد کرد.

