پرویز بیگی حبیب‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح دلایل گمنام بودن نفرات برگزیده این جشنواره گفت: کار جشنواره باید دقیقاً کشف استعدادها باشد و این از اهداف بزرگ ما بود.

وی افزود: چهره‌های شناخته‌شده، شناخته شده‌اند و راهشان را ادامه می‌دهند ولی ما به دنبال استعدادهایی هستیم که نباید در محاق فراموشی قرار گیرند. آنها باید کشف شوند و مورد حمایت قرار گیرند تا به بالندگی هر چه بیشتر برسند.

دبیر علمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: اگر ما بخواهیم چهره‌های شاخص را در هر دوره معرفی کنیم، کار تازه‌ای انجام نداده‌ایم.

بیگی حبیب‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چرا در جشنواره شعر فجر مانند دیگر جشنواره‌ها توازنی میان چهره‌های مطرح و استعدادهای جوان وجود نداشت؟ تاکید کرد: سیاست جشنواره‌ها با هم متفاوت است و ما نمی‌توانیم جشنواره شعر فجر را با سایر جشنواره‌ها بسنجیم.

وی ادامه داد: تمام کسانی که در جشنواره شعر فجر با ما همکاری کردند، از پیشکسوتان و چهره‌های آشنای عرصه شعر و ادب و مورد وثوق مردم هستند؛ 48 نفری که به عنوان داور عمل کردند، 64 نفری که برای برنامه‌های جشنواره به شهرستان‌ها اعزام شدند، تمامی اعضای شورای سیاستگذاری همگی چهره‌هایی شناخته شده در عرصه شعر هستند.

دبیر علمی جشنواره شعر فجر همچنین گمنام بودن شاعران خارجی حاضر در این جشنواره را رد کرد و گفت: این افراد همگی استادان زبان و ادبیات فارسی بودند و در گسترده‌تر شدن این زبان در جهان نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

بیگی حبیب‌آبادی با ذکر نمونه‌ای گفت: خانم موهانگ یان که از چین آمده بود، بیش از 20 عنوان کتاب به زبان چینی و در زمینه شعر فارسی دارد که در میان آنها دو تصحیح از مثنوی مولوی و کارهایی از مرحوم قیصر امین‌پور هم به چشم می‌خورد.

وی افزود: شاعران خارجی که به جشنواره شعر فجر آمده بودند، زبان فارسی را گاه حتی بهتر از من صحبت می‌کردند. آنها سفیران ما در خارج از کشور هستند.

دبیر علمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در پایان تاکید کرد: ما در پی نام‌ها نیستیم. ما در پی نشانه‌ها هستیم و نام را هم بیشتر در نشانه‌ها می‌جوئیم.