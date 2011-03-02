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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تهیه شد

کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تهیه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سخنگو ی ستاد تسهیلات سفر استان ایلام از تهیه و انتشار کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ویژه نوروز 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد نورالهی صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این کتاب شامل ساختار تشکیلاتی،اهداف و شرح وظایف اصلی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام می‌شود.

وی افزود: در کتاب فوق تمامی مدیران دولتی حوزه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان به همراه عکس و فعالیتهایی که موظف به انجام آن هستند، معرفی شدند.

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام خاطرنشان کرد: چاپ کتاب فوق در راستای معرفی اهداف و سیاستهای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تهیه و به چاپ رسیده است.

نورالهی ادامه داد: همچنین بازرسان موسسات و تاسیسات گردشگری و تمامی اعضای فرعی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان در این کتاب معرفی شدند.

این مسئول با اشاره اینکه کتاب فوق برای نخستین ‌بار در سال جاری تهیه و به چاپ رسیده است، گفت: کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان توسط زکیه کرمی و وحید درخشنده از جمله کارشناسان معاونت گردشگری،سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تهیه شده است.

کد مطلب 1265107

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