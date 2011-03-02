کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد نورالهی صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این کتاب شامل ساختار تشکیلاتی،اهداف و شرح وظایف اصلی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام می‌شود.



وی افزود: در کتاب فوق تمامی مدیران دولتی حوزه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان به همراه عکس و فعالیتهایی که موظف به انجام آن هستند، معرفی شدند.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام خاطرنشان کرد: چاپ کتاب فوق در راستای معرفی اهداف و سیاستهای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تهیه و به چاپ رسیده است.



نورالهی ادامه داد: همچنین بازرسان موسسات و تاسیسات گردشگری و تمامی اعضای فرعی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان در این کتاب معرفی شدند.



این مسئول با اشاره اینکه کتاب فوق برای نخستین ‌بار در سال جاری تهیه و به چاپ رسیده است، گفت: کتاب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان توسط زکیه کرمی و وحید درخشنده از جمله کارشناسان معاونت گردشگری،سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تهیه شده است.