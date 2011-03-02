لرستان رکوردار جدول بیکاران/ اشتغال مهمترین مطالبه مردم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان با دارا بودن قابلیت های بی نظیر در حوزه آب، خاک، گردشگری، صنعت و انرژی همچنان در ردیف نخستین استانهای بیکار کشور قرار دارد، تا این قابلیت ها در حد بالقوه باقی بماند.

بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه شمال - جنوب کشور، وجود زیرساخت های مناسب و توان جذب سر ریزهای اقتصادی استانهای همجوار، همجواری با عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور و وجود بازارهای مصرف برای فرآورده های کشاورزی و صنعتی تنها بخشی از قابلیتهای لرستان در حوزه اقتصادی است.

برخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم، بهره مندی از شبکه های ارتباطی و شرکت های حمل و نقل بین المللی در محور ترانزیتی، وجود ذخایر عظیم و منابع قابل توجه معدنی از جمله سنگ های تزئینی ، گچ، آهک، فلدسپات، تولید بیش از 3 درصد سنگ جهان، 28 درصد سنگ ایران و وجود بیش از 50 معدن فعال و 20 واحد تولیدی صادراتی سنگ از دیگر قابلیت های استان لرستان است.

تولید حبوبات و احراز قطب تولید حبوبات در کشور، تولید و پرورش ماهیان سردآبی و احراز مقام نخست تولید ماهیان سردآبی در بین استانهای غیرساحلی کشور، برخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیلهای مطلوب آب و خاک در کشت محصولات گلخانه ای و باغات میوه از جمله انار انجیر و زردآلو، برخورداری از منابع غنی آبهای سطحی ناشی از وجود رودخانه های بزرگ دز و کرخه و منابع فراوان آب زیرزمینی در قالب 12 میلیارد مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی معادل 11 درصد آب های کشور از دیگر شاخص های لرستان در حوزه کشاورزی و آب است.

از سوی دیگر این استان علاوه بر برخورداری نسبی از زمینه های لازم برای توسعه صنعتی از جمله وجود 7 شهرک صنعتی، یک منطقه ویژه اقتصادی و 4 تشکل مهم تولیدی و صادراتی از قابلیتهای منحصر به فردی در زمینه اراضی حاصلخیز و عرصه های وسیع جنگلی و مرتعی برخوردار است.

با این اوصاف به نظر می رسد یدک کشیدن عنوان بیکارترین استان کشور توسط لرستان کمی تامل برانگیز باشد که نیازمند آسیب شناسی و تدوین برنامه های مدون است.

به اعتقاد کارشناسان به فعلیت رساندن این قابلیتهای منحصر به فرد در استان لرستان در گرو برنامه ریزی های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت است تا در کمترین زمان شاهد شکوفایی استعدادهای این استان باشیم.

این در حالیست که فعال شدن این قابلیتها نیازمند سرمایه گذاری ویژه بخش دولتی و خصوصی در استان لرستان است که با توجه به ضعف زیرساختها در این استان و چالشهای پیش روی جذب سرمایه گذاری خصوصی همت بخش دولتی در این زمینه چاره ساز خواهد بود.

راهها، حمل و نقل جاده ای، هوایی و ریلی، توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی، گسترش عمران شهری و ایجاد زیرساختها در این حوزه، زیباسازی اماکن شهری، تامین نیازهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی مانند تامین نیازهای آب، برق و ... و بسیاری از این دست مسائل از جمله زیرساختهایی است که سرمایه گذار در نگاه اول برای ورود سرمایه خود به آن می اندیشد.

و این در حالی است که استان لرستان به عنوان یکی از استانهای محروم کشور هنوز در زمینه زیرساخت ها به حد مطلوب و خواستنی از سوی سرمایه گذار نرسیده است.

روند نامنظم پروازهای فرودگاه خرم آباد، عدم وجود اماکن اقامتی، هتلها و مراکز تفریحی، وضعیت راهها و سیستم حمل و نقل استان، ضعفها در زمینه عمران شهری در همه شهرستانهای استان لرستان، کمبودها در تامین حداقل نیازهای صنایع برای ورود سرمایه گذار و دهها مشکل دیگر موجب شده است که استان لرستان علی رغم اینکه به عنوان یکی از امن ترین استانهای کشور محسوب می شود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگیرد.

با این اوصاف به نظر می رسد اگر وضعیت به همین صورت استمرار داشته باشد روند توسعه استانهای محروم روز به روز عقب گرد خواهد داشت در حالیکه استانهای برخوردار کشور هر روز به لحاظ ورود سرمایه، توسعه واحدهای تولیدی و در نهایت اشتغال متمول تر می شوند.

این امر علاوه بر اینکه شکاف توسعه ای عمیقی در توسعه هماهنگ و موزون کشور ایجاد خواهد کرد موجب ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در میان مردم مناطق کمتر توسعه یافته کشور خواهد شد.

این روند را می توان به عدم اجرایی شدن مصوبات کلان دولت که نیازمند حضور سرمایه گذار و بخش خصوصی است در استان لرستان به وضوح مشاهده کرد تا مردم نتوانند از تولید و اشتغال حاصل از این مصوبات به طور کامل بهره مند شوند.

طرحهای مهم صنعتی سفرهای اول و دوم هیئت دولت، منطقه ویژه اقتصادی، پایانه های سنگ لرستان، خوشه های صنعتی، پالایشگاه پلدختر، طرحهای حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری، طرحهای زیرساختی در حوزه عمران شهری از جمله طرحهای مصوب در شورای شهر خرم آباد و ... از جمله پروژه هایی است که هنوز در انتظار سرمایه گذار بخش خصوصی به سر می برد و این روند تاکنون موجب انتقادات زیادی از سوی مردم این استان شده است.

به هر روی امید می رود با نگاه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی زمینه توسعه زیرساختها در استان های کمتر توسعه یافته مانند لرستان فراهم شود تا تولید و اشتغال در این استان جانی دوباره بگیرد و مهم ترین مطالبه مردم استان محقق شود.