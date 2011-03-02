به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست علاوه بر مترجم اثر، شیوا مقانلو و محبوبه خدایی نیز حضور می‌یابند و درباره این کتاب سخن خواهند گفت.

"هرگز از من مپرس" دربردارنده‌ چند داستان خاطره‌مانند کوتاه، نقدهایی بر آثار ادبی، تئاتری، سینمایی و نقاشی، تحلیلهای اجتماعی و فلسفی و تک‌نگاریهایی بر اشخاص مشهور است.

نشست بررسی کتاب "هرگز از من مپرس" ساعت 16:30 برگزار می‌شود.

همچنین روز چهارشنبه 18 اسفند چهاردهمین مجموعه درسگفتارهایی درباره نظامی به بررسی نظیره‌سازی از خمسه نظامی اختصاص دارد.

در این درسگفتار که با حضور دکتر حسین قربان‌پور برپا می‌شود به مفهوم تقلید و محاکات و تخیل، تقلید از دیدگاه نقد مدرن، رابطه‌ تقلید و تصویر، رابطه‌ تقلید و زبان، زمینه‌های تقلید، تقلیدسرایی به شیوه‌ نظامی، شیوه کار نظامی و مقلدان او و سیر تحول آثار تقلیدی از قرن هفتم تا قرن چهاردهم پرداخته می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند ساعت 16:30 به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

