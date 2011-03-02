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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

195 میلیارد ریال در مصرف بنزین خراسان رضوی صرفه‌جویی شد

195 میلیارد ریال در مصرف بنزین خراسان رضوی صرفه‌جویی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا بهمن ماه 195 میلیارد ریال در مصرف بنزین این استان صرفه جویی شده است.

علی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: بیشترین صرفه جویی در حوزه سوخت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه 26 جایگاه توزیع فرآورده‌های سوختی در استان احداث می شود، افزود: در حال حاضر 165جایگاه فرآورده‌های نفتی و 106جایگاه سی.ان.جی در استان فعال است.

وی با بیان این که مصرف گازوئیل این استان بیش از 3.5 میلیون لیتر در روز است، ادامه داد:مصرف نفت سفید نیز 1.5میلیون لیتر در روز است.

وی  تعداد جایگاه‌های سی.ان.جی در خراسان رضوی را 140جایگاه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 41 جایگاه در شهر مشهد قرار دارد.

وی تصریح کرد: ساخت جایگاه‌های جدید سی.ان.جی در شهرستانهای خراسان رضوی ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی درباره وضعیت انبارهای نفت از جمله انبار نفت چهارراه مقدم طبرسی، گفت: حدود ۶۰ درصد از عملیات انتقال انبار چهارراه مقدم انجام و تردد نفت کش ها در این منطقه به شدت کاهش یافته است.

کد مطلب 1265111

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