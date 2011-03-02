فرسودگی شبکه برق گچساران با گازهای ترش/ احتمال اختلال در شبکه برق فارس

مهندس حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: فرسودگیها به گونه ای است که برای تعمیرات اگر کوچکترین ضربه ای به خطوط وارد شود، کل شبکه ها فرو می ریزند.

وی بیان کرد: خطوط شبکه سراسری انتقال برق از گچساران عبور می کند و در صورت ایجاد مشکل برای شبکه توزیع این شهرستان، ممکن است شبکه 132 و 230 کیلو ولت انتقال برق خوزستان به فارس نیز دچار مشکل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: اگر خاموشیها در این استان زیاد باشد ممکن است خط اصلی را نیز وارد مدار خاموشی کند همانطور که مدتی پیش برق غیر مجازی در یاسوج، باعث اشکال در شبکه توزیع و منجر به خارج شدن نیروگاه برق "مارون" در بهبهان از مدار شد.

کریمی رفع معضل استفاده از برق غیر مجاز، اصلاح شبکه های فرسوده و احداث شبکه های جدید را گامی مهم در پایداری خدمات این شرکت در استان عنوان کرد.

وی طول شبکه های توزیع برق در این استان را هفت هزار و 200 کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: برای اصلاح شبکه های فرسوده توزیع برق در استان به 30 میلیارد ریال طی سه سال نیاز داریم.

میزان تلفات برق در استان بیش از میانگین کشوری است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین میزان تلفات برق در این استان را 24 درصد عنوان کرد و گفت: تلفات برق نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است اما با این حال این میزان، از میانگین کشوری بیشتر است.

کریمی اصلی ترین علت این مسئله را وجود برق های غیر مجاز عنوان کرد و افزود: هم اکنون تعداد 13 تا 16 هزار برق غیر مجاز در استان وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت: هم اکنون 170 هزار مشترک در استان از خدمات این شرکت برخوردار هستند.