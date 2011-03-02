برخورد با شرکتهای دارای جرایم معوقه/ ترخیص خودروها به مناسبت نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری به بیان اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به مناسبت نوروز پرداخت و گفت: با بالا رفتن حجم سفرهای درون شهری در تهران اقدامات پلیس نیز افزایش می‌یابد. به نحوی که پیش بینی می‌شود در روزهای پایانی سال 30 تا 50 درصد سفرهای درون شهری افزایش یابد.

وی ادامه داد: مرحله دوم اقدامات پلیس تهران از اواخر اسفند شروع و تا 20 فروردین سال آینده ادامه دارد.

سردار رحیمی افزود: از 15 اسفندماه طرحهای ویژه پلیس با جدیت آغاز می شود تا ضمن ارایه تسهیلات به مردم با متخلفان نیز برخورد شود.

وی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی گفت: با آغاز سفرهای نوروزی انجام معاینه فنی خودروها بسیار مهم است زیرا بسیاری از تصادفات در محورهای مواصلاتی ناشی از توجه نکردن به معایب خودروهاست.

سردار رحیمی افزود: همچنین بیمه خودروها نیز در این ایام از سوی پلیس به طور جدی کنترل می‌شود.

وی گفت: تمام مراکز خرید تهران شناسایی شدند تا تسهیلات لازم برای افرادی که با خودروی شخصی خود به منظور خرید به این مراکز می‌روند ارایه شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: یکی از مشکلات هر ساله در ایام پایانی سال توقف‌های غیرمجاز، توقف‌های ساکن و دوبل در مراکز خرید است که موجب افزایش ترافیک می‌شود.

برخورد با خودروهای شرکتهای دولتی و غیردولتی متخلف

وی گفت: با شرکتهای دولتی و غیردولتی که خودروهایشان مرتکب تخلفات بسیاری شده و بدهی بالایی دارند، برخورد می‌شود.

سردار رحیمی افزود: تاکنون 122 شرکت دولتی و غیردولتی مشخص شده که این شرکتها بیش از 15 میلیارد ریال بدهکار تخلفاتی هستند و جرایم معوقه دارند.

وی اضافه کرد: خودروی این شرکتها از دریافت هر گونه خدمات و تسهیلات محروم می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: همچنین 3 هزار خودرو شخصی که بیش از دو میلیون تومان خلافی دارند شناسایی شده و از دریافت هرگونه خدمات محروم شدند.

شناسایی 700 راننده متخلف

وی گفت: به منظور برخورد با تخلفات حادثه ساز اقدامات گسترده‌ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آغاز شده که با شناسایی متخلفان به برخورد جدی با آنان بپردازند.

وی افزود: تاکنون بیش از 700 راننده متخلف شناسایی شده که با محرومیتهایی از جمله توقیف خودرو تا محرومیت از دریافت خدمات روبرو شده‌اند.

سردار رحیمی تصریح کرد‌: از این پس از افرادی که تخلفات حادثه ساز داشته باشند تست روانشناختی گرفته می‌شود تا از سلامت آنان اطمینان حاصل شود.

جلوگیری از حفاری در معابر

وی گفت:‌ با توجه به افزایش سفرهای درون شهری و ترافیک در ایام پایانی سال پلیس مجوز هیچگونه کنده کاری در تهران به سازمانها نمی ‌دهد و همچنین سازمانهایی که در گذشته مجوز گرفته‌اند باید تا 15 اسفند ماه تمامی معابر را باز کنند

ترخیص خودروها به مناسبت نوروز

وی افزود: رانندگانی که خودروهایشان به علت ارتکاب جرایم در پارکینگ است می‌توانند با مراجعه به ستاد ترخیص و با دادن تعهد رعایت قوانین خودروی خود را آزاد کنند.

سردار رحیمی گفت: این تسهیلات به مناسبت سال جاری از سوی پلیس راهور به مردم ارایه می‌شود اما این تسهیلات شامل رانندگانی که حرکات مخاطره آمیز داشتند، نمی‌شود.

کاهش 12 درصدی کشته‌های ناشی از تصادفات

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اضافه کرد:‌ در طول 11 ماهه سال جاری تعداد کشته‌های تصادفات در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: بیشترین کشته‌های سال جاری به موتورسواران و پس از آن به عابران پیاده اختصاص داشته است. همچنین بیشتر تصادفات فوتی نیز در مناطق جنوبی شهر رخ داده است.

سردار رحیمی تصریح کرد: کانالیزه کردن پیاده‌روها موضوعی است که در دستور کار جدی پلیس برای سال آینده قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای محدوده جدید طرح زوج و فرد گفت: انتظار داشتیم که ترافیک با اجرای این طرح در برخی محدوده‌ها از جمله همت سنگین شود اما خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد. بر همین اساس این طرح با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم که طرح اثرگذاری شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به تغییر پیک ترافیک شامگاهی گفت: در این ایام پیک ترافیک شامگاهی از 20:30 به 22 تغییر یافته است.