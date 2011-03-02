کشف یک کودک آلاسکایی عصر یخبندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "آلاسکا فیربنکس" به سرپرستی "مائورین مک- کامبس" در یک سایت باستانی، بقایای استخوانی این کودک عصر یخبندان را یافتند نتایج این کشف می تواند اطلاعات جدیدی را درباره زندگی روزانه و اصلیت اولین ساکنان آمریکا ارائه کند.

این باستان شناسان امیدوارند که از این بقایای استخوانی بتوانند DNA این کودک را توالی نویسی کنند. با بررسی DNA این کودک، دانشمندان می توانند هویت افرادی را که ساکن این بخش از آمریکای شمالی که احتمالا در آن زمان هنوز به آسیا متصل بوده است را کشف کنند.

این کودک در منطقه مرکزی آلاسکا حدود 11 هزار و 500 سال قبل در سن سه سالگی مرده و طی یک آیین سوزاندن در خانه خود دفن شده است.

این محققان در این خصوص گفتند: "این کودک در یک گودال در خانه خود گذاشته شده و سپس از قسمت بالای گودال آتش روشن شده است. ما موفق شدیم با استفاده از خرده چوبهای زغال شده قدمت این سایت را پیدا کنیم."

پس از مراسم سوزاندن، این قوم شکارچی- جمع کننده روی این گودال را که حدود 45 سانتیمتر عمق دارد پوشانده و سپس محل سکونت خود را ترک کرده اند.

باوجود اینکه تنها 20 درصد از اسکلت کودک باقی مانده است می تواند اطلاعات اندکی در خصوص علت مرگ وی را ارائه کند. این بررسیها نشان می دهد که کودک قبل از دفن شدن مرده است.

براساس گزارش واشنگتن پست، به گفته محققان، این کودک یک کشف بسیار مهم است اما همچنین خانه ای که در آن پیدا شده نیز از نظر تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این باستان شناسان موفق شدند بقایایی از ماهی قزل آلا، کبک، سنجاب و سایر حیوانات را در این خانه کشف کنند. این کشف نشان می دهد که این سایت هفته ها و ماههای قبل از اینکه تبدیل به یک قبر شود محل زندگی بوده است.

درحقیقت این قدیمی ترین خانه ای است که تاکنون در آلاسکا پیدا شده است.