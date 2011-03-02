خدمات راداری فرودگاه مشهد موجب صرفه جویی 69 هزار لیتر سوخت شد

سعید چلندری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: هر هواپیما در هر دقیقه 150 لیتر سوخت مصرف می کند که ارائه خدمات به موقع در طول 12ساعت در فرودگاه مشهد، موجب صرفه جویی روزانه 69 هزار لیتر سوخت شده است.

وی اظهارداشت: این میزان صرفه جویی در سوخت پس از ارائه خدمات مناسب راداری باعث شده تا هواپیماهای ورودی به این فرودگاه در مجموع روزانه هفت ساعت و 40 دقیقه زودتر به زمین بنشینند.

چلندری گفت: این موضوع همچنین موجب تسریع در رسیدن 16هزار مسافر در هر روز به مقصد شده است.

وی با اشاره به صرف هزینه 457 میلیارد ریالی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: این میزان بودجه صرف اجرای شش طرح از جمله احداث ترمینال خارجی فرودگاه شده است.

وی ادامه داد: ترمینال خارجی فرودگاه مشهد با مساحت 21 هزار متر مربع امسال به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: احداث ترمینال زیارتی، احداث ترمینال واردات و صادرات، کالا، ساختمان ایمنی زمینی و آتش نشانی و تجهیزات تاکسی وی ها و پارکینگ ترمینال خارجی به همراه محوطه سازی از طرح هایی بوده که بخشی از اعتبارات یاد شده را به خود اختصاص داده است.

چلندری افزود: در یکی از بخش های فرودگاه که در واقع ورودی و خروجی محسوب می شود، هیچ دستگاه ایست و بازرسی وجود ندارد که همین موضوع، فرودگاه را در زمره فرودگاههای منحصر به فرد قرار داده است.