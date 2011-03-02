تصمیمات داور علیه منچستریونایتد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در حالی که شب گذشته در ورزشگاه استمفوردبریج با تک گل نیمه نخست وین رونی از چلسی پیش بود در نیمه دوم دو بار توسط داوید لوییز و فرانک لمپارد (ضربه پنالتی) دروازه اش گشوده شد تا در نهایت با شکست زمین را ترک کند.

سرآلکس فرگوسن در پایان این دیدار با انتقاد شدید از "مارتین اتکینسون" گفت: در بازی های حساس و مهمی چون این باید داورهای قوی تر به قضاوت بپردازند. شما می خواهید یک داور منصف دیدار تیمتان را داوری کند اما در بازی تیم های منچستریونایتد و چلسی چنین نبود. نمی دانم چرا این بازی را به این داور داده بودند. من از این داورها می ترسم.

سرمربی من یونایتد در ادامه اظهار داشت: پذیرش عملکرد این داور، دشوار است. داوید لوییز در فاصله شش قدمی و شاید هشت قدمی او خطا کرد و هیچ مانعی هم پیش روی داور نبود با این حال خطایش را نگرفت. نمی دانم چرا لوییز اخراج نشد. در مورد پنالتی هم باید بگویم که این یک خطای خیلی نرم بود و من واقعا تعجب می کنم چرا داور پنالتی گرفت.

فرگوسن در خصوص خطای لوییز بر روی وین رونی که از چشم داور مسابقه پنهان ماند، گفت: باورنکردنی بود. لوییز یک بار هم پبیش از این هرناندز را بدون توپ زده بود. او در طول بازی خطاهای بسیاری مرتکب شد. همه این اتفاقات پیش چشم داور روی داد اما او هیچ کاری انجام نداد. اخراج لوییز می توانست نتیجه بازی را تغییر دهد. این گونه تصمیمات می توانند نتایج بازی را تغییر دهند در حالی که می بینیم این داور هر هفته داوری می کند.