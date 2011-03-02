به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله امیری با بیان اینکه در این مستند بینندگان با گونه‌هایی از حیات‌وحش مواجه می‌شوند که قبلاً آنها را ندیده‌اند، گفت: در مستند "حیات‌وحش البرز مرکزی" گونه‌هایی مانند پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای، مرال (گوزن‌هایی با رکورد شاخ)، کبک دری (بزرگترین کبک ایران)، شوکا (کوچکترین گونه گوزن ایران)، گرگ، کل وبز، قوچ و میش، هما، گنجشک برفی، افعی البرزی، افعی قفقازی، شنگ (سگ آبی)، راسو، سمور با زحمت فراوان تصویربرداری شده‌اند.

وی اضافه کرد: تنوع پستاندران و پرندگان بسیار با ارزش در این مستند کم نظیر است و تصویر رفتار تعیین قلمرو در این مستند برای اولین بار در ایران ثبت می‌شود.

امیری با بیان اینکه همکاری بالایی بین گروه تحقیق (تحقیقات این مستند را انجمن یوزپلنگ ایرانی بر عهده داشته است) و گروه تصویربرداری و مهندسان پشتیبانی فنی (از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت) وجود داشت، گفت: ساخت اولین دوربین تصویربرداری تله‌ای در ایران که با فرمت HD کار می‌‌‌کند (Video Camera Trap) از گام های اولیه این مستند بود.

وی بیان داشت: جستجو برای یافتن محل کارگزاری دوربین بر عهده گروه تحقیق بود که البته با دقت و وسواس فراوان و از روی رد و آثار نقطه‌ای در جنگل‌های کجور استان مازندران پیدا شد و گروه تصویر دوربین تلیه ای را که ضد آب و مجهز به سیستم شارژ خورشیدی بود را در محل مستقر کرد تا پس از دو ماه استقرار دوربین، نتیجه شگفت انگیزی به دست آمد. تصویر خرس قهوه‌ای و اولین تصویر رفتار تعیین قلمروی پلنگ ایرانی، ثبت شد.

امیری با اشاره به اینکه اشک شادی تیم زحمت کش تحقیق و تولید این مستند نشان از گامی بلند در تولید مستند "حیات وحش البرز مرکزی است" ادامه داد: به جز پلنگ گونه‌هایی مانند شنگ (سگ آبی) و سمور جنگلی برای اولین بار در ایران به قاب تلویزیون کشیده می‌شوند. قسمت اول با نام "در جستجوی پلنگ ایرانی" تا نیمه تابستان 90 آماده پخش خواهد شد.

عوامل تولید مستند "حیات وحش البرز مرکزی" عبارتند از گروه تصویربرداری: دکتر باقر نظامی بلوچی، فتح اله امیری، مرتضی اسلامی دهکردی، نیما عسگری، مسعود حاضری، احسان جنتی، تیم تحقیق:انجمن یوزپلنگ ایرانی، محمدصادق فرهادی نیا، دکتر باقر نظامی بلوچی، یزدان سینکایی، رحمان اسحاقی و اداره کل محیط زیست استان مازندران، پشتیبانی فنی: جواد رضانژادگتابی و خلبان محمود مختاری، مشاور: علی روحانی و آهنگساز : بابک میرزاخانی.