منصور اوجی جایزه‌ شعر فجر را به بیماران سرطانی اهدا کرد

محمود اکرامی‌فر معاون علمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر تقدیر ویژه این جشنواره از منصور اوجی گفت: مراسم رسمی تقدیر از این شاعر پیشکسوت دو روز پیش در خلال برنامه‌های جشنواره شعر فجر و طی نشستی انجام شد.

وی افزود: در این مراسم لوح تقدیر، تندیس جشنواره شعر فجر و 12 سکه بهار آزادی تقدیم آقای اوجی شد و او نیز در اقدامی انساندوستانه جوایزش را به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان فارس اهدا کرد.

به گفته اکرامی‌فر اهدای جداگانه جوایز به اوجی به دلیل مساعد نبودن حال این شاعر و خونریزی معده که اخیراً سراغش آمده است، قبل از مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر و در نشستی دوساعته که با حضور این شاعر، وی (اکرامی‌فر) ، پرویز بیگی حبیب‌آبادی و جمعی از مسئولان این جشنواره انجام شد، صورت گرفت.

در چهار دوره پیشین جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم از برخی چهره‌های مطرح عرصه شعر و شاعری از جمله احمدرضا احمدی، محمدعلی بهمنی و مشفق کاشانی تقدیر شده بود.

منصور اوجی متولد سال 1316 در شیراز و هم اکنون ساکن این شهر است. "باغ شب"، "این سوسن است که می‌خواند"، "مرغ سحر" و "کوتاه مثل آه " از جمله دفترهای شعری اوجی هستند.

پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر روز گذشته (10 اسفند) با معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز به آنها توسط رئیس حضور به کار خود خاتمه داد.

