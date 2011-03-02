متن کامل گزارش هیئت ویژه بررسی وقایع 25 بهمن به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل گزارش هیئت ویژه مجلس درباره وقایع 25 بهمن که امروز چهارشنبه در صحن مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

پیرو ابلاغیه حضرتعالی مبنی بر بررسی آشوب مورخ 25/11/89 تهران و تعیین هیئت ویژه ای متشکل از روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی، قضایی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم قانون اساسی، کارگروهی با جمع آوری اطلاعات لازم و برگزاری نشست هایی با مسئولان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی لازم و برگزاری نشست هایی با مسئولین دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و سیاست خارجی موضوع را بررسی و گزارش آن را به هیئت ویژه منعکس نمود.

این هیئت پس از بحث و بررسی، گزارش نهایی خود را تحت عنوان "گزارش بررسی غائله اسرائیلی آمریکایی 25 بهمن 1389 به پیوست تقدیم می دارد.

بر اساس این گزارش:

1- اعمال مجرمانه و منحرفانه ای توسط خائنین به نظام جمهوری اسلامی ایران ( بر اساس منابع و مستندات دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی) صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به حضور فعالانه سازمان تروریستی منافقین با انتشار اطلاعیه ها، مصاحبه ها و اعزام نیرو، صدور بیانیه های مختلف توسط عناصر جریان فتنه، مصاحبه های حمایت آمیز عوامل جریان فتنه و معاندین برای تهییج افکار عمومی، استفاده از شیوه های جنگ روانی، شایعه سازی و دروغ پردازی در سایت های داخلی، استفاده از سلاح گرم برای پروژه کشته سازی، تعرض به اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و ... اشاره نمود.

2- در جریان فتنه، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات انگلیسی و اسرائیلی بی پروا در رسانه های دیداری و شنیداری خود علیه نظام جمهوری اسلامی و اهداف آن مصاحبه ها و موضع گیری های متعددی داشته اند که گوشه هایی از حمایت های پنهان و آشکار آنان در غائله ضد انقلابی 25 بهمن دیده می شود.

3- سوء استفاده از مناسبت های بعدی می تواند خاستگاه توطئه ها و برنامه های آینده نظام سلطه، غرب و جریان ضد انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران باشد که بایسته و ضروری است تا با تدبیر و درایت نیروهای انقلاب از فتنه انگیزی آنان جلوگیری کرد.

جمع بندی و پیشنهاد هیئت ویژه رسیدگی به شرح ذیل اعلام گردید:

1- بی تفاوتی اصحاب سکوت موجب طمع دشمنان گردیده و اتخاذ مواضع مبهم توسط اصحاب تردید به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. امروز حجت بر همگان تمام گشته و انتظار این است که به صورت قاطع و شفاف صف بندی خود را مشخص و نظام سلطه را از خود مایوس نمایند. طبیعی است که این انتظار از خواص جامعه بیشتر از دیگران است.

2- غائله و آشوب 25 بهمن یک نقشه و طرح کاملا اسرائیلی - آمریکایی - انگلیسی و ضد انقلابی و خائنانه علیه ملت بزرگ ایران بوده است. دعوت کنندگان و زمینه سازان و مشوقان نا امنی کشور در آن روز همچون میر حسین موسوی و کروبی و دیگران خائن به ملت، ضد انقلاب و مستوجب تعقیب قضایی و برخورد قاطعانه می باشند.

3- هیئت منتخب با تکیه بر منابع و شواهد و اسناد و مدارک موجود و متقن، رسیدگی قضایی و تعقیب آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و وابستگان وهمراهان آنان را که در غائله اخیر نقش داشته اند، ضروری می داند و صراحتا اعلام می دارد توجیهی در عدم برخورد را مجاز نمی داند.

در ختام گزارش نیز از مقام معظم رهبری ( به جهت درایت و تدبیر بی نظیر خود) مردم عزیز ایران اسلامی و نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی و جان بر کف بسیجی نیز تشکر گردیده است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستورات لازم تقدیم می گردد.

محمد ابراهیم نکونام

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی و رئیس کمیته تحقیق از غائله 25 بهمن 1389

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش بررسی غائله اسرائیلی - آمریکایی - انگلیسی 25 بهمن 1389

همکاران گرامی،نمایندگان محترم ملت شریف ایران

به دنبال حادثه تلخ 25 بهمن ماه سال جاری و خروش یکپارچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکوم نمودن غائله مزبور و درخواست پیگیری این واقعه توسط هیئت ویژه ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تعیین نمودند، هیئت فوق از روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی قضایی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید و کارگروهی را مسئول جمع آوری اطلاعات لازم نمود.

کارگروه فوق با جمع آوری اطلاعات و برگزاری نشستی با حضور مسئولین دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و سیاست خارجی موضوع را بررسی و گزارش خود را به هیئت ویژه منعکس نمود که پس از بحث و بررسی، گزارش نهایی هیئت به شرح زیر به اطلاع نمایندگان محترم ملت ایران می رسد:

جریان علنی فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی در اوج قدرت در عرصه بین المللی بوده و دست برتر در اکثر معادلات جهانی را داشت به گونه ای که غرب را به کرنش برابر ایران واداشته و اتحادیه اروپا اصرار به مذاکره و ملاقات با ایران داشت. شکست پیاپی آمریکا در عرصه های سیاسی عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و ... حضور بیش از هشتاد درصد واجدین شرایط رای در انتخابات دهم ( بیش از چهل میلیون نفر) و برگزیده شدن رئیس جمهور با 24 میلیون رای، همگی یک قدرت نرم ملی برای جمهوری اسلامی تولید کرده بود. راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی، رهبری مقام عظمای ولایت، حضور هوشیارانه مردم در تمام صحنه ها و حمایت علما و مراجع عظام این چالش بزرگ و فتنه عمیق را خفه نموده و راهپیماییهای 9 دی و 22 بهمن سال 88 فتنه فوق را خاموش کرد و مردم در کنار رهبری پیروز این میدان بودند.

جنبش های مردمی در تونس، مصر، یمن، اردن و بحرین که شعار محوری همه آنها اسلام خواهی بود، آمریکا را در صحنه بین المللی به چالش جدی کشید که با فروپاشی حکومت های مصر و تونس، ماهیت رژیم اشغالگر قدس و منافع استراتژیک استکبار جهانی در منطقه دچار وخیم ترین بحران ها خواهد شد.

برنامه آمریکا برای مهار جنبش های مردمی در کشورهای اسلامی این است که اولا خود را به ظاهر طرفدار مردم این کشورها نشان دهند ثانیا با ایجاد یک رفرم، انقلاب آنها را تبدیل به اصلاحات شکلی و جزئی نمایند. برای اجرای این نقشه، آمریکا تلاش می کند که نشان دهدالگوی جمهوری اسلمی الگوی موفقی نیست، لذا در صدد برآمده تا با ایجاد اغتشاش در کشور، تئوری خود را به اثبات برساند. به همین جهت آقایان موسوی و کروبی مهره های مناسبی برای صحنه گردانی این ماموریت در داخل کشور تشخیص داده شدند.

اسناد اطلاعاتی حاکی از آن است که سرویس های آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای رسیدن به یک راهپیمایی خروشان مردمی با اتاق فکر خارج نشینان جریان فتنه در انگلیس و آمریکا به توافق رسیدند و آنها طی تماس هایی با سران فتنه در داخل، آنها را تحریک نمودند که برای قضیه مصر و تونس اطلاعیه بدهند و مردم را دعوت به حضور در خیابان ها به صورت غیر قانونی کنند.

اسناد اطلاعاتی نشان می دهد که آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی جهت پشتیبانی از اطلاعیه میر حسین موسوی و کروبی همه گروهک های ضد انقلاب اعم از منافقین، سلطنت طلب ها، بهائیان و قوم گرایان را در 25 بهمن به صحنه آوردند. دستگیری تعدادی از عناصر منافقین در روز 25 بهمن نشانگر این واقعیت است. برای انجام این ماموریت ده ها شبکه اینترنتی، ده ها هزار ایمیل و بیش از یک میلیون و دویست هزار پیامک به داخل کشور ارسال شد.

سردمداران هیئت حاکمه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و انگلیس با هماهنگی منافقین و سلطنت طلبان و ... از فراخوان موسوی و کروبی حمایت کردند.

سران فتنه داخلی علیرغم اطلاع از این حمایت های وسیع خارجی و جریانات ضد انقلاب نه تنها درخواست راهپیمایی خود را لغو نکردند و از آمریکا و ضد انقلاب اعلام برائت ننمودند بلکه بر راهپیمایی غیر قانونی اصرار ورزیدند.

در صبح روز 25 بهمن ابتدائا جوانی را ( با سابقه دو بار دستگیری) برای الگو سازی به سبک انقلاب تونس به بالای جرثقیل فرستادند تا با شعار وی به نفع فتنه سبز، عده ای را برای راهپیمایی تهیج کنند. همزمان شبکه های تلویزیونی بیگانه و ضد انقلاب این صحنه را به نمایش گذاشتند.

شلوغ ترین نقاط شهر به خصوص در ایام خرید های نوروزی به نحوی که به طور عادی چهار راه های ولی عصر، میدان انقلاب، میدان امام حسین و ... در این ساعات مملو از مردم است را برای تجمع انتخاب کردند و با انداختن میخ در مسیر اتوبوس ها و از کار افتادن تعدادی از آنها منجر به توقف اتوبوس های تندرو (خط بی آر تی) شد. پیاده شدن مسافران این اتوبوس ها و شلوغی جمعیت پیاده شده، زمینه سوء استفاده و حضور اراذل و ضد انقلاب را شکل داد تا در حدود پانزده نقطه تجمع گروه های 20-5- نفری با سر دادن شعار علیه مسئولین نظام و آتش زدن سطل های زباله و ایستگاه های اتوبوس ماهیت ضد انقلابی خود را نشان دهند. جالب اینجاست که هیچکدام از شعارها دفاع از مردم تونس و مصر نبود. وجهه عالب این شعارها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش های ملی و دینی بود.

همزمان با شروع کاریکاتور تظاهرات 25 بهمن شبکه تویتر، تلویزیون های ماهواره ای الجزیره، العربیه، بی بی سی، وی او ای، یورونیوز با حجم وسیعی این تظاهرات را پوشش می دادند لیکن پس از گذشت یک ساعت از شروع آشوب هنگامی که با بی توجهی مردم و عدم استقبال و حتی رویارویی مردم با آشوبگران مواجه شدند برنامه های خود را قطع نموند و تصاویر آرشیوی تظاهرات مردمی در 22 بهمن و سایر مناسبت ها را به عنوان راهپیمایی گروه فتنه در 25 بهمن انعکاس دادند.

اردشیر امیر ارجمند رابط منافقین و نماینده و مشاور آقای میر حسین موسوی ( که رسما خود را به این عنوان معرفی نموده) و عضو ستاد انتخاباتی و کمیته صنایت از آرا با مصاحبه های متعدد اهداف راهپیمایی را پوشش می داد و بعد از راهپیمایی نیز بیانیه ای به اسم آقای موسوی منتشر کرد. این نقش را عینا آقای واحدی سردبیر اسبق و فراری روزنامه آفتاب یزد و مشاور خارج نشین آقای کروبی و میهمان دائم بی بی سی فارسی نسبت به اقای کروبی انجام داد و اطلاعیه ای به اسم ایشان تهیه و منتشر نمود.

کشته سازی، یکی دیگر از برنامه های آمریکا و انگلیس و اسرائیل در این جریانات بود. طبق اسناد اطلاعاتی تیمی از منافقین ماموریت کشته سازی را به عهده داشت. این تیم پس از شهادت شهید صانع ژاله، خبر کشته شدن وی را از طریق سرپل خارج به منافقین منتقل و بلافاصله منافقین در سایت هرنا (ساعت 8 صبح) آن را منتشر می کنند.

اطلاعات موفق حاکی است که حرکت قاطع و سریع مجلس شورای اسلامی در 26 بهمن اثرات جدی روی اتاق های فکر خارج نشینان و سران فتنه و جریان های وابسته در داخل داشته و آنها به شدت از شخصیت هایی که به زعم ایشان تا کنون ساکت بوده و به میدان آمده اند، ناراحتند و در این ارتباط مصاحبه ها و تحلیل های مختلفی را ارائه داده اند.

اعمال مجرمانه و منحرفانه خائنین:

پس از بررسی منابع و مستندات دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، موارد ذیل مشخص شد:

الف - حضور فعالانه سازمان تروریستی منافقین با انتشار اطلاعیه ها، مصاحبه ها و اعزام نیرو به داخل کشور ( که خوشبختانه اکثر آنها شناسایی و تعدادی نیز مجروح و دستگیر گردیده اند)

ب - صدور ده ها مورد بیانیه توسط عناصر جریان فتنه، معاند و ضد انقلاب

ج- ده ها مورد اعلام حمایت های سردمداران کشورهای استکباری از اقدامات ضد انقلاب در 25 بهمن

د- ده ها مورد مصاحبه های حمایت آمیز عوامل جریان فتنه و معاندین برای تهیج افکار عمومی در 25 بهمن

هیئت، پس از بررسی همه جانبه به این نتیجه رسید که ضد انقلاب برای رسیدن به اهداف خود، از شیوه های ذیل استفاده نموده است:

1- انفجار خط لوله گاز قم سه روز قبل از غائله به منظور قطع گاز تهران و ایجاد نارضایتی مردمی ( که با درایت و تلاش مسئولین ذیربط موضوع مرتفع گردید.)

2- استفاده از شیوه های جنگ روانی

3- انتخاب معابر شلوغ تهران برای تجمع اراذل و عناصر گروهکی

4- استفاده از میادین بزرگ تهران از جمله میدان آزادی، فردوسی و انقلاب و شبیه سازی به قیام مردمی کشور مصر.

5- شایعه سازی در برخی از سایت های داخلی مبنی بر موافقت وزارت کشور برای راهپیمایی و همچنین شرکت یکی از مهمانان رسمی خارجی در راهپیمایی

6- دروغ پردازی در سایت های داخلی مبنی بر عدم مداخله نیروهای انتظامی و راهپمایی 25 بهمن

7- ارسال پیامک و ایمیل های فراوان از داخل و خارج در روز 25 بهمن

8- استفاه از فضای مجازی برای فراخوان و ارتباطات گسترده به صورت شبکه های هرمی

9- نمایش اعزام فردی به بالای دکل به نماد سبز و عکس و شعار

10- استفاده از سلاح گرم برای پروژه کشته سازی که منجر به شهادت بسیجی صانع ژاله و محمد مختاری و مجروح شدن ده ها تن گردید.

11- شناسایی افراد برای ترور با هدف ایجاد اختلاف قومیتی و مذهبی.

12- تعرض به اموال عمومی، حرمت شکنی، ایجاد رعب و وحشت و نا امنی.

13- استفاده از سلاح های مختلف اعم از شکاری، جنگی و ساچمه ای و حتی گاز اشک آور و بکارگیری آنان علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و مردم.

گوشه هایی از حمایت پنهان و آشکار و نقش استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در غائله ضد انقلابی 25 بهمن:

قبل و بعد از 25 بهمن و در همان روز رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات انگلیسی و اسرائیلی بی پروا در رسانه های دیداری و شنیداری خود علیه نظام جمهوری اسلامی و اهداف آن مصاحبه و موضع گیری نمودند از آن جمله:

- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه مورخ 25/11/89 در سخنانی به تمجید از آرمان های تظاهر کنندگان ایرانی پرداخت.

- رئیس رژیم صهیونیستی نیز در همایش سالیانه انجمن کل سازمان های یهودی ایالات متحده در مورد رویدادهای ایران گفت: .... بسیار مشمئز کننده بود دیروز دیدن گروهی از نمایندگان پارلمان ایران که بلند شده و به نام "دموکراسی" احمدی نژاد، فریاد می زدند که باید "سران فتنه" را اعدام کرد.

- یکی از کارشناسان رژیم صهیونیستی طی مقاله ای در سایت وزارت خارجه اسرائیل اعتراف کرد: شعارهای اسلامی مردم مصر خیلی خطرناک است. این نگرانی بسیار جدی است که واقعیت تلخ 32 سال پیش ایران در مصر تکرار شود و اسلامگراها حاکمیت این کشور متحد اسرائیل را در دست بگیرند. وی همچنین اعتراف کرد پروژه راپیمایی 25 بهمن ریشه اسرائیلی دارد و تاکید کرد که موسوی و کروبی اگر چه ظاهرات برای حمایت از مردم مصر درخواست مجوز راهپیمایی کرده اند اما قرار بود که در صورت صدور مجوز، شعارها علیه رژیم اسلامی ایران باشد و حمایت جمهوری اسلامی از آشوب های مصر محکوم شود!

- تامیر پاردو رئیس جدید سرویس جاسوسی موساد نیز در همین راستا اعلام کرد: وظیفه اصلی ما تشدید "جنگ سرد، علیه رژیم اسلامی ایران و برنامه هسته ای آن است. وی تاکید کرد: موساد از چند سال پیش وارد یک جنگ سری خطرناک علیه برنامه هسته ای ایران به لحاظ نیروی انسانی و تکنولوژیک شده است.

- نشریه فارین پالیسی نوشت: آمریکا و غرب در اغتشاشات سال 2009 در ایران سرمایه گذاری کرده بودند. این نشریه با بیان اینکه برخی کشورهای غربی تامین کننده هزینه های لازم برای آشوب در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری بودند، تصریح کرد: آمریکا همواره به دنبال برنامه ای برای تحریک گروه های اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی بود و انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این فرصت را ایجاد کرد تا آمریکا سرمایه گذاری لازم برای اغتشاش در ایران را انجام دهد. تحلیلگر فارین پالیسی در عین حال خاطر نشان کرد: با وجود این سرمایه گذاری ها و اختصاص بودجه های لازم، آمریکا نتوانست به اهداف مورد نظر از این اغتشاش چند ماهه دست یابد و در نهایت جریان اپوزیسیون با ناکامی مواجه شد.

نمایندگان محترم

ناگفته پیداست که امید دشمنان به پیروزی سریع الوقوع وابستگان داخلی خود چنان وسیع بود که بر خلاف عرف رایج از کارکنان و امکانات نمایندگی های سیاسی و سفارتخانه های خود در تهران نیز حداکثر استفاده را نمودند که بازداشت جمعی از پرسنل مستقر در آنها طی آشوب های اخیر موید این مدعاست.

ملاحظه می شود که مهمترین هدف آمریکایی ها انتقال بحران از منطقه به داخل ایران و سبک کردن بار خود است. آمریکایی ها تصور می کنند برای کنترل تحولات منطقه باید ایران را به خود مشغول کنند. طرف های غربی بر این باورند که اگر داخل ایران بحرانی شود، تحرکات انقلابی در منطقه که همه از الگوی ایران تاثیر پذیرفته رو به خاموشی خواهد رفت.

برنامه آینده نظام سلطه و جریان ضد انقلاب

بی تردید چنانچه نسبت به غائله ضد انقلابی 25 بهمن 89 با مباشرین و مسببین اصلی آن برخورد قاطع و انقلابی نشود دشمن جری تر گشته و او را به این فکر واخواهد داشت که هر از چندی به امنیت و آسایش عمومی شبیخون زده و به پندار واهی خود با تحریک عوامل داخلی، کشور را از مسیر بالندگی هر چند به طور موقت و مقطعی بازداشته و با درشت نمایی، موضوع، اذهان بین المللی را مشوش کند.

سوء استفاده از مناسبت های هر چند بی ارتباط با موضوع می تواند خاستگاه توطئه های بعدی غرب علیه انقلاب اسلامی باشد از این رو بایسته و ضروری است تا با تدبیر و درایت نیروهای انقلاب از فتنه انگیزی مزدورانی چون موسوی و کروبی آسوده گردد. تا کنون حسب شواهد موجود، تذکرها بی نتیجه بوده و گویا بنا نیست آنها دست رد مردم به سینه خود را مشاهده و خود را تسلیم حقیقت و قانون نمایند که از مصادیق بارز این حقیقت گریزی و عملکرد ضد انقلابی صدور اطلاعیه تشکر از هواداران در 26 بهمن می باشد که در ادامه با اتخاذ مواضع همسو با ضد انقلاب داخلی و خارجی برای راهپیمایی غیر قانونی در اول اسفند تقویت گردید و مسئولیت ناپذیری و اراده خیانت اینان به آرمان های امام خمینی (ره) و مردم قهرمان ایران را بیش از پیش ثابت نمود.

با توجه به مطالب فوق الذکر جمع بندی و پیشنهادات هیئت ویژه رسیدگی، به شرح زیر اعلام می گردد:

1- بی تفاوتی اصحاب سکوت موجب طمع دشمنان گردیده است. اتخاذ مواضع مبهم توسط اصحاب تردید به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. امروز حجت بر همگان تمام گشته و انتظار این است که به صورت قاطع، شفاف و بی ابهام صف بندی خود را مشخص و این اقدامات را محکوم و ضد انقلاب و نظام سلطه را از خود مایوس نمایند و به توقع بر حق ملت ایران پاسخ مثبت داده و بر این منوال باقی بمانند. طبیعی است این انتظار از خواص جامعه بیشتر از دیگران است.

2- دخالت سفارتخانه های خارجی و عوامل آنها در فتنه 88 و غائله 25 بهمن 89 موضوعی است که به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد و وزارت امور خارجه مکلف است با این جسارت ها و گستاخی های غیر قانونی و خارج از عرف بین المللی قاطعانه برخورد نماید و گزارش این اقدام خود را عاجلا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منعکس نماید.

3- شبکه های ماهواره ای ابزاری برای فرماندهی جریان فتنه و غائله 25 بهمن بوده که لازم است دولت و قوه قضائیه اقدامات حقوقی و فنی را برای پیشگیری و خنثی سازی این ابزارها معمول دارند. دستگاه های مربوطه لازم است با مدیریت و بهره گیری فعالانه از فضای مجازی و ماهواره ها فرصت را از نظام سلطه و ضد انقلاب بگیرند.

4- شبکه مجازی ابزاری در اختیار نظام امپراطوری، خبری صهیونیستی است و از این ابزار در راستای اهداف تروریستی خود بهره می جوید. لازم است وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه های مربوط اقدامات حقوقی و قضایی و فنی را در سطح داخلی و بین المللی اعمال نمایند.

5- از کلیه نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی که صادقانه مجاهدت نموده و ایثارگرانه وارد صحنه ها شدند تقدیر و تشکر کرده و حمایت و پشتیبانی مجدد خود را از آنان اعلام می نماید و بر ضرورت حفظ کارآمدی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها تاکید می کند.

6- با تقدیر و تشکر از کلیه رسانه های متعهد به انقلاب اسلامی خصوصا رسانه ملی، ضرورت تولید برنامه های بصیرت افزا به صورت مستند و هنری و مستمر را تاکید می نماید.

7- نظام سلطه و فتنه گران و ضد انقلاب می پنداشتند که با استفاده از فشار بیرون و تحریم ها و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، موجبات نارضاتی مردم را فراهم می آوردند. لذا امید آنان به دمیدن وسوسه های شیطانی وایجاد اختلاف بین مسئولین بود تا بتوانند نقشه های شوم خود را دنبال کنند که با اقدام هوشمندانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/11/89 این دسیسه ها نقش بر آب گشت. انتظار می رود در این جهت مسئولین نظام جمهوری اسلامی خصوصا سران سه قوه با وحدت کلمه، استکبار جهانی را مایوس نمایند.

8- اقدام وزارت کشور در عدم صدور مجوز برای راهپیمایی ضد انقلابی 25 بهمن قابل تقدیر بوده و معتقدیم که تمسک به اصل 27 قانون اساسی برای کسانی است که اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی دارند نه ضد انقلاب و جریاناتی که علیه حقوق عمومی و امنیت ملی و در راستای اهداف نظام سلطه گام بر می دارند.

9- غائله و آشوب 25 بهمن ماه 1389 یک نقشه و طرح کاملا اسرائیلی - آمریکایی - انگلیسی و ضد انقلابی و خائنانه علیه ملت بزرگ ایران بود هاست.

10- تمامی افراد و جریانات سیاسی و سایت های داخلی و خارجی و رسانه هایی که زمینه ساز و مبلغ و دعوت کننده برای شرکت در غائله 25 بهمن بودند و همچنان در آن مسیر گام بر می دارند دشمنان ملت ایران و در خط آمریکا و اسرائیل و انگلیس می باشند. لجاجت و عناد سران و عوامل فتنه و کینه و بخل و دشمنی آنها نسبت به بعضی از مسئولان، آنها را به زمینه سازان نقشه های براندازانه اسرائیلی - آمریکایی - انگلیسی تبدیل کرده است.

11- دعوت کنندگان و زمینه سازان و مشوقان نا امن سازی کشور در 25 بهمن و قبل و بعد از آن همچون میر حسین موسوی و کروبی و دیگران، خائن به ملت، ضد انقلاب و مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی می باشند.

12- هیئت منتخب با تکیه بر منابع و شواهد و اسناد و مدارک موجود و متقن، رسیدگی قضایی و تعقیب آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و وابستگان و همراهان آنها را که در غائله اخیر نقش داشتند، ضروری می داند و صراحتا اعلام می دارد مجلس و نمایندگان خانه ملت دیگر توجیهی در عدم برخورد را مجاز نمی داند. رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) همواره راهنمای مسئولین بوده و هست و خصوصا آنجا که در نامه 6/1/68 فرمودند: تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام

13- کلیه آثار زیانبار و خسارت های مادی و معنوی که در نتیجه اقدامات ضد انقلابی و خائنانه مشابه 25 بهمن سال 89 در کشرو ایجاد می شود متوجه همه زمینه سازان بوده و بایستی مدعی العموم فهرست خسارت های مادی و معنوی چنین اقداماتی را به عنوان کیفرخواست مطرح نمایند تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد (اقداماتی همچون فراخوان علیه امنیت ملی و ایجاد آشوب و ناامنی و توسل به شیوه های مزورانه وحتی مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و اهالی محل و کسبه و رانندگان و تخریب و ویرانی اموال عمومی و خصوصی و کشتار و جرح عده ای از هموطنان و ...)

14- استمرار اقدامات خائنانه و ضد انقلابی و خوش خدمتی به نظام سلطه به منزله اقدام علیه امنیت ملی، اختلال در نظم عمومی، نادیده گرفتن حقوق عمومی می باشد و ایجاد حاشیه امن برای عناصر مفسد فی الارض غیر قابل قبول است و انتظار از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی این است که با قوت، هوشمندی و قاطعیت نسبت به پیشگیری از اینگونه حوادث اقدام نمایند. دستگاه قضایی مطمئن باشد ملت بزرگ ایران با تمام وجود از آنها حمایت خواهد کرد.

در خاتمه این گزارش، جا دارد صمیمانه از مقام معظم رهبری که با درایت و تدبیر بی نظیر خود، جان و ذهن مردم را با معرفت و بصیرت معطر نمودند، تشکر نمائیم. از ثمرات ارزشمند گفتمان بصیرت در جریانات اخیر، این بود که سران سراب اندیش فتنه پیش از محکومیت در دادگاه های عادی، نزد افکار و وجدان های بیدار گشته با نور ولایت محاکمه و محکوم گردیدند.

همچنین از مردم عزیز و نیروهای جان بر کف بسیجی که خالصانه در سنگر دفاع از هویت اسلامی نظام چونان همیشه حاضر گردیدند خالصانه سپاسگزاریم.

حمد و سپاس خداوند منان را که به ما چنین امت بصیر و شجاعی عنایت نمود.

حمد و سپاس خداوند منان را که امت ما را برخوردار از رهبری حکیم و مدیر و مدبر و شجاع و صبور نمود.

حمد و سپاس خداوند منان را که انقلاب اسلامی را تحت عنایت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) به پیروزی های عظیم رهنمون فرمود.

والسلام علیکم و رحمه الله برکاته

هیئت رسیدگی به غائله 25 بهمن 1389