12 میلیارد ریال جهت احداث و بهسازی کانالهای کشاورزی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نماینده مردم ایلام در مجلس با مهندس سجادی معاونت آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پولادی با بیان ظرفیتهای آب و خاک استان ایلام گفت: چنانچه از منابع آب و اراضی کشاورزی ایلام استفاده بهینه شود و آبهای جاری استان توسط کانالهای کشاورزی به مزارع منتقل شود، باعث افزایش تولید و در آمد مردم و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها می شود و هدر رفت آبهای کشاورزی به حداقل میرسد بنابراین وزارت جهاد و کشاورزی با هماهنگی و همکاری وزارت نیرو می توانند این ظرفیتها را بالفعل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با اجرای پروژه های کوچک در بخش آب و خاک همچون بهسازی و احداث کانالهای انتقال آب کشاورزی بخشی از اراضی کشاورزی ایلام آبی خواهد شد و باعث افزایش بهره وری می شوند پس لازم است وزارت جهاد و کشاورزی توجه و عنایت بیشتری در خصوص افزایش اعتبارات ملی داشته باشند.

در پایان مهندس سجادی بنا به درخواست نماینده ایلام دستور داد مبلغ 12 میلیارد ریال اعتبار جهت احداث و بهسازی کانالهای کشاورزی حوزه انتخابیه ابلاغ شد.