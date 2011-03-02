ثبت نام عمره از سال آینده اینترنتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محدث با اشاره به حجم برنامه سفرهای زیارتی گفت: ثبت نام عمره از سال آینده به صورت کامل اینترنتی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سالانه دو میلیون و 500 هزار نفر به سفرهای زیارتی اعزام می‌شوند که از این تعداد 800 هزار نفر به سفر عمره، یکصد هزار نفر به سفر حج تمتع، یک میلیون و 200 هزار نفر به سفر عتبات عالیات و 400 هزار نفر به سوریه عزیمت می‌کنند.

محدث افزود: اجرای چنین عملیات گسترده‌ای به برنامه‌ریزی جامع نیاز دارد و بر همین اساس هم‌سو با دولت الکترونیک در حال تسهیل امور زیارتی مردم هستیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان حج و زیارت عنوان کرد: تاکنون 30 درصد از برنامه‌های حج و کل برنامه‌های مربوط به عتبات عالیات مکانیزه شده است و زائران بدون احتیاج به مراجعه به دفاتر و مراکز، از طریق شبکه اینترنت نام‌نویسی می‌کنند.