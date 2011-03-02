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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

ثبت نام عمره از سال آینده اینترنتی می شود

ثبت نام عمره از سال آینده اینترنتی می شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان حج و زیارت از ثبت نام اینترنتی عمره مفرده از سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محدث با اشاره به حجم برنامه سفرهای زیارتی گفت: ثبت نام عمره از سال آینده به صورت کامل اینترنتی خواهد شد. 

وی اظهار کرد: سالانه دو میلیون و 500 هزار نفر به سفرهای زیارتی اعزام می‌شوند که از این تعداد 800 هزار نفر به سفر عمره، یکصد هزار نفر به سفر حج تمتع، یک میلیون و 200 هزار نفر به سفر عتبات عالیات و 400 هزار نفر به سوریه عزیمت می‌کنند.

محدث افزود: اجرای چنین عملیات گسترده‌ای به برنامه‌ریزی جامع نیاز دارد و بر همین اساس هم‌سو با دولت الکترونیک در حال تسهیل امور زیارتی مردم هستیم.
 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان حج و زیارت عنوان کرد: تاکنون 30 درصد از برنامه‌های حج و کل برنامه‌های مربوط به عتبات عالیات مکانیزه شده است و زائران بدون احتیاج به مراجعه به دفاتر و مراکز، از طریق شبکه اینترنت نام‌نویسی می‌کنند.
کد مطلب 1265125

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